Zaskakujące wieści, Lewandowski może wrócić do USA. Tam planują prawdziwy hit

FC Barcelona przed rozpoczęciem sezonu 2024/2025 podtrzymała swoistą tradycję i udała się na - niezwykle opłacalne pod względem finansowym i wizerunkowym - tournee po Stanach Zjednoczonych. Za oceanem Robert Lewandowski i spółka zmierzyli się z Manchesterem City, Realem Madryt i AC Milan, po czym powrócili do Katalonii by zmierzyć się z AS Monaco w Pucharze Gampera.

Choć wydawało się, że kolejny raz podobna wyprawa zostanie zrealizowana najwcześniej następnego lata, to z Hiszpanii nadeszły właśnie niespodziewane wieści. Jak informuje dziennikarz "Relevo" Alfredo Matilla na tapet wrócił dosyć intrygujący pomysł. Reklama

Javier Tebas chce posłać Barcelonę i Atletico do USA. Liga może zarobić fortunę

Javier Tebas, prezes LaLigi, miał bowiem wyjść z inicjatywą zorganizowania meczu Primera Division właśnie w USA i nawet upatrzył sobie już konkretną potyczkę - spotkanie 18. kolejki między Barceloną a Atletico Madryt, które ma się odbyć między 20 a 22 grudnia tego roku.

Co więcej, obie drużyny miały zareagować z entuzjazmem na taki plan - "Blaugrana" i "Los Colchoneros" być może już niebawem więc powalczą o punkty na Hard Rock Stadium w Miami, bo to ten obiekt przymierzany jest do futbolowego hitu.

Warto nadmienić dwie rzeczy - po pierwsze FCB i Atletico mają trzymać się całej koncepcji nawet w przypadku, gdyby w międzyczasie Tebas usłyszał niekorzystny dla siebie wyrok od Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu dotyczący nieprawidłowości przy zwoływaniu zgromadzenia przedstawicieli klubów LaLigi (podczas tego zdarzenia zatwierdzono umowę z funduszem inwestycyjnym CVC).

Po drugie, będzie to kolejna próba posłania ekip z Primera Division do Ameryki Północnej - w 2019 mówiło się o zorganizowaniu tam starć "Barcy" z Gironą i "Los Rojiblancos" z Villarrealem, ale ostry sprzeciw wyraził ówczesny prezes Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej Luis Rubiales. Teraz jednak nie ma go już na dawnym stanowisku. Reklama

Primera Division. FC Barcelona i Atletico niebawem wkroczą do akcji

Na razie "Duma Katalonii" i zespół z Madrytu myślą jednak przede wszystkim o inauguracji swoich występów w nowej kampanii - podopiecznych Hansiego Flicka czeka mecz z Valencią, a piłkarzy Diego Simeone potyczka z... wspominanym już raz Villarrealem.

Javier Tebas / PAU BARRENA / AFP

FC Barcelona / AFP