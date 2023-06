Zaskakujące wieści. Lewandowski "dopiął" wielki hit. Barcelona niebawem wyda komunikat

Ilkay Guendogan ma za sobą kapitalny finisz sezonu 2022/23. Reprezentant Niemiec w trzech ostatnich meczach Premier League , w ktróych wystąpił, strzelił cztery gole i zanotował jedną asystę. To całkiem pokaźny dorobek, zwłaszcza jak na środkowego pomocnika. Najważniejsze w futbolu są jednak trofea, a pod tym względem w minionej kampanii Manchester City nie miał sobie równych, sięgając po potrójną koronę - Ligę Mistrzów, mistrzostwo Anglii, oraz krajowy Puchar.

Te sukcesy nie skłoniły jednak niemieckiego zawodnika to kontynuowania gry pod wodzą trenera Pepa Guardioli. Ilkay Guendogan znalazł się w specyficznej, a przy tym dość konfortowej sytuacji. Jego kontrakt obowiązuje bowiem tylko do końca czerwca, co oznacza, że miał wolną ręką w doborze nowego pracodawcy. Jego wybór padł na FC Barcelona, lecz niezwykle ciekawe okazują się kulisy podejmowania przez Niemca kluczowej decyzji.