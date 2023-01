Zaskakujące wieści dla Lewandowskiego. Tego mógł się nie spodziewać

W La Liga Polak także trafia seryjnie - co prawda w debiucie nie zdobył bramki, ale później strzelał gole w każdym z sześciu kolejny meczów. Najdłuższa przerwa Polaka bez gola w La Liga trwała trzy mecze, ale łącznie w lidze ma już 13 trafień w 15 spotkaniach. Dzięki temu kapitan reprezentacji Polski jest liderem klasyfikacji strzelców (drugi w zestawieniu Joselu z Espanyolu ma 10 bramek), ale okazuje się, że to jednak nie Polak najczęściej trafi do siatki.

Lewandowski w tym sezonie La Liga bramki zdobywa co 90 minut, tymczasem Gorka Guruzeta robi to częściej, bo co 79 minut. Co prawda napastnik Athletic Bilbao na koncie ma tylko pięć bramek, ale do ich zdobycia potrzebował zaledwie 391 minut (uzbieranych w 10 spotkaniach). Z kolei Lewandowski na zdobycie 15 goli potrzebował 1158 minut. Trzeci w tym zestawieniu jest Karim Benzema (Real), który trafia do siatki co 101 minut (pod uwagę wzięto piłkarzy, którzy w La Liga strzelili co najmniej pięć goli).