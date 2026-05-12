Robert Lewandowski razem z kolegami przypieczętował już obronę tytułu mistrzów Hiszpanii, piłkarze FC Barcelona w poniedziałkowe popołudnie hucznie świętowali wywalczenie trofeum, dumnie paradując po ulicach stolicy Katalonii. Obrazki ukazujące świetnie bawiących się Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego momentalnie obiegły media społecznościowe, ale przy okazji wywołują dyskusję - czy to ostatnia parada mistrzowska "Lewego" w Barcelonie?

Przyszłość Lewandowskiego, któremu wraz z końcem czerwca wygasa kontrakt z klubem z Camp Nou, stoi pod dużym znakiem zapytania. 37-latek ma być kuszony ofertami ze Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej, łączono go też z Juventusem. Coraz mniej realny staje się scenariusz, zgodnie z którym Polak pozostałby w Barcelonie, ponieważ musiałby się pogodzić z rolą rezerwowego, na co "Prawdzie Futbolu" zwrócił ostatnio uwagę Zbigniew Boniek.

"W Barcelonie według mnie nie zostanie. Jeśli zostanie, to po to, żeby rok siedzieć na ławce. Nie wiem, czy będzie mu się to podobało. Wydaje mi się, że ambicje Roberta są inne" - stwierdził.

Robert Lewandowski w FC Porto? Grzegorz Mielcarski dosadnie ws. plotek

Dość nieoczekiwanie Lewandowski zaczął być łączony także z portugalskimi klubami. Tamtejsze media donoszą, że włodarze FC Porto zaczęli interesować się Polakiem, który po ewentualnym dołączeniu do ekipy "Smoków" mógłby dzielić szatnię z trzema rodakami: Janem Bednarkiem, Jakubem Kiwiorem i Oskarem Pietuszewskim. Na te spekulacje w rozmowie z TVP Sport krótko i dosadnie zareagował Grzegorz Mielcarski - były napastnik FC Porto, a obecnie komentator.

Wydaje mi się, że nie jest to realny temat. Z całym szacunkiem i moją miłością do Porto myślę, że jest kilka silniejszych klubów z mocniejszych lig w Europie, które chciałyby Roberta. Abstrahując od wielkości Porto, ale to nie ten kierunek

Mielcarski zauważył, że tak ambitnego zawodnika jak Lewandowski nie interesowałaby rywalizacja ligowa z drużynami pokroju Sporting czy Bonfica. Poza tym, jego zdaniem "Lewy" nie chciałby dołączyć do drużyny, w której byłby kolejnym, czwartym już Polakiem.

"Nawet jeżeli ciekawe portugalskie źródło poinformowało o takim kierunku, to ja dałbym może 10 procent szans na powodzenie" - skwitował.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w FC Barcelona

