Robert Lewandowski w 90. minucie meczu Bayernu Monachium z Augsburgiem zdobył swoją 41. bramkę w tym sezonie Bundesligi, bijąc tym samym legendarny rekord Gerda Muellera. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, a obecnie ceniony ekspert, zdradził, że ani przez moment nie wątpił, że mu się to uda.

