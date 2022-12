Zaskakujące słowa Kloppa dotyczące "Lewego". "Kieszeń była pełna pieniędzy"

Darwin Nunez stał się ostatniego lata bohaterem jednego z największych transferowych hitów w europejskim futbolu. Choć pochodzącego z Urugwaju gracza próbowało skusić naprawdę sporo mocnych ekip, to ten ostatecznie zdecydował się na przenosiny do Liverpool F.C. Ta przygoda ma jak dotychczas swoje wzloty, ale i upadki.

Napastnik ma już bowiem na koncie dziewięć bramek i cztery asysty, nie można więc powiedzieć, by nie pomagał " The Reds " w ich zmaganiach o najwyższe cele. Z drugiej jednak strony zawodnik często pokazuje "gorącą głowę" i marnuje wręcz idealne dla siebie sytuacje.

Nunez jak Lewandowski? Klopp przytoczył konkretną anegdotę

Do tej kwestii odniósł się ostatnio trener ekipy z Anfield, Juergen Klopp, którego słowa cytuje m.in. serwis BBC Sport. Niemiec nie pozostawił wątpliwości co do tego, że jego wiara w Nuneza jest niezachwiana. Oprócz tego posilił się on jednak na zaskakujące porównanie 23-latka do... Roberta Lewandowskiego.