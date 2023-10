Do niemal ostatniej chwili nie było jasne, czy kontuzjowany przez ostatnie trzy tygodnie Robert Lewandowski zdoła wrócić do zdrowia na tyle, by wspomóc drużynę w El Clasico . Xavi Hernandez wysyłał sygnały mówiące o tym, że z napastnikiem z dnia na dzień jest coraz lepiej. Ale sam był ostrożny w formułowaniu zdecydowanych tez. Nie chciał jednoznacznie określić, czy "Lewy" zagra przeciwko Realowi Madryt , czy też nie.

Boli ta porażka. To było niezasłużone zwycięstwo Realu. Zdobyli jedną bramkę więcej, mają trzy punkty, ale my się nie poddajemy. Liga jest długa, sezon jest długi. Po 10-15 minutach drugiej połowy za bardzo się cofnęliśmy. Real próbował kreować sytuacje, wyrównująca bramka ich pobudziła. Zadali ostatni cios, jest niedosyt, ale mam nadzieję, że szybko się otrząśniemy

Zresztą lata temu trenerka zadbała też o dietę Roberta. Zawalczyli wówczas ze słabością piłkarza do słodyczy, o czym po latach opowiadał Sławomir Peszko . Mówił, że "Lewy" odwiedzał go w domu i w szybkim tempie opróżniał barek ze słodkościami. Wszystko zmieniło się po poznaniu Anny .

To miał być pierwszy sygnał zwiastujący ogromne zmiany. "Kilka miesięcy później Robert zaczął rezygnować ze słodyczy, a przede wszystkim odstawił gluten. Nie było to łatwe, bo przecież każdy z nas lubił rano zjeść jakąś bułkę, kanapkę. Jako sportowcy jemy też dużo makaronu i dla mnie to było nierealne, żeby tak restrykcyjnie zmienić żywienie. Patrzyłem na Roberta i pytałem: 'Stary, jak ty możesz rano nie zjeść kawałka chleba?', a on sobie nakładał owsiankę" - podsumowywał Peszko.