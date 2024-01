Zaskakujące sceny w szatni FC Barcelona. Lewandowski i spółka byli w szoku

Problem w tym, że w szatni nie było żadnej energicznej reakcji . Po bardzo nierównej pierwszej połowie i zejściu z boiska przy wyniku 1:3, piłkarze Barcelony spodziewali się wersji Xaviego bardzo podobnej do tej z Almerii - uderzającego we wszystko, co się przed nim znajdzie, krzyczącego co sił, otwarcie krytykującego poszczególnych piłkarzy (w tym Roberta Lewandowskiego - [przyp. red.] i dosłownie rozdzierającego ubrania. Jednak pomimo kiepskiej pierwszej połowy, zespół zastał Xaviego, który tym razem nie miał ochoty rozmawiać, oferował krótkie hasła, motywował swój zespół i prosił o nieco większe zaangażowanie . Ale bez krzyków, bez marudzenia, bez narzekania, bez niczego

~ czytamy