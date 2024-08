Zaskakujące nagranie. Lewandowski dostał niespodziankę. I nagle zaczął śpiewać

To bardzo ważne, aby wygrać. W pierwszej połowie nie graliśmy dobrze, ale później poszło już znacznie lepiej. W drugiej połowie, z wieloma młodymi ludźmi, spisaliśmy się bardzo dobrze. (...) Kluczem był remis przed przerwą. (...) Moim celem jest strzelanie bramek, zawsze nie wiem, ile strzelę, ale ważne jest, aby strzelać dla pewności siebie. To bardzo dobrze, że zaczynam w ten sposób. Myślę, że mogliśmy wygrać większą liczbą bramek, ale ostatecznie wygraliśmy, a to było najważniejsze

~ powiedział po tamtym spotkaniu Robert Lewandowski, cytowany przez kataloński dziennik "Sport"