FC Barcelona wróciła do gry w ćwierćfinale Ligi Mistrzów po czterech latach przerwy. Losowanie sprawiło, że na tym etapie rywalizacji ekipie prowadzonej przez trenera Xaviego Hernandeza przyszło zmierzyć się z drużyną PSG .

Pierwsze spotkanie rozegrane zostało na Parc des Princes. Lepiej w mecz weszli gospodarze, lecz później do głosu doszli zawodnicy FC Barcelona . W końcu zdołali udokumentować swoją przewagę zdobytą bramką. Jej autorem został Raphinha, który trafił do siatki w 37. minucie meczu.

PSG - FC Barcelona. Robert Lewandowski chwalony za występ. Polaka czeka zmiana pozycji?

Wielkie pochwały przy okazji akcji bramkowej należą się jednak także Robertowi Lewandowskiemu , który kapitalnie napędził atak FC Barcelona . W pierwszej odsłonie meczu reprezentant Polski robił to notorycznie, często rozdzielając piłkę i przepychając się z rywalami.

Być może na te starsze lata Robert Lewandowski dobrze by się czuł nie w roli "dziewiątki", tylko takiego cofniętego napastnika. (...) Dzisiaj w tej roli Robert grając niżej i rozdzielając dużo piłek, czuje się bardzo dobrze

Na jego słowa odpowiedział redaktor Roman Kołtoń. - Zgadzam się. Jego to kusi i to kusi go od dłuższego czasu, żeby wychodzić z pola karnego, zawiązywać akcje i tak dalej. Tutaj zachował się kapitalnie. Lewandowski miał też takie mecze, że nie szedł "na gazie". Widać było, że fizycznie był pod formą i nie był w stanie biegać na sprintach. Natomiast dzisiaj pokazał dużo sprintów, dużo aktywności - powiedział.