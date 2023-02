Gra w pierwszym kwadransie meczu - delikatnie rzecz ujmując - nie porywała . Almeria nie ograniczała się wprawdzie do ciągłego murowania swojej bramki, lecz nie zdołała wyprowadzić groźnej akcji. Pacyfikowała za to skutecznie poczynania zawodników FC Barcelona . W tych okolicznościach niewidoczny był na murawie Robert Lewandowski , który rzecz jasna wystąpił w wyjściowym składzie "Dumy Katalonii ". W 23. minucie Polak zdecydował się na zaskakujący strzał zza pola karnego, lecz został zablokowany.

La Liga: Almeria - FC Barcelona. Gospodarze efektownie "ukąsili" Barcę

Po chwili Almeria przeprowadziła kapitalną akcję , zwieńczoną efektownym golem . Asystował przy nim Luis Suarez, który zagrał górną piłkę za linię obrony Barcelony. Dopadł do niej El Bilal Toure , który po przyjęciu huknął nie do obrony . Futbolówka odbiła się z impetem od poprzeczki i zatrzepotała w siatce . Nawet kapitalnie dysponowany w tym sezonie Marc-Andre ter Stegen był w tej sytuacji bez szans.

Barcelona nie była w stanie wejść przed przerwą na najwyższe obroty. W jej grze ewidentnie było widać brak kontuzjowanego Pedriego. Almeria była za to czujna w obronie, dzięki czemu gospodarze schodzili na przerwę przy skromnym prowadzeniu.

Robert Lewandowski bez gola, FC Barcelona bez punktów

Nie można odmówić Barcelonie tego, że w końcówce próbowała wyrównać, lecz nie były to próby groźne. Często ograniczały się do posyłania dośrodkowań w "szesnastkę" Almerii. Swoją szansę miał jeszcze Robert Lewandowski, ale nie dość, że jego strzał obronił bramkarz, to jeszcze Polak został złapany na spalonym. W ostatniej akcji meczu przyjezdnych mógł jeszcze dobić Adrian Embarba, ale przegrał pojedynek z ter Stegenem.