Zaskakująca lista w Chicago, Lewandowski na samej górze. I to w takim momencie

Tuż po mistrzostwach świata, które zakończyły się zwycięstwem Hiszpanii, portal "Transfermarkt.de" opublikował nowe wyceny najlepszych piłkarzy na świecie. Obecnie w stawce królują Erling Haaland oraz Lamine Yamal.

W zestawieniu najdroższych zawodników na świecie od dawna próżno już szukać Roberta Lewandowskiego, który miał okazję zaliczyć już debiut w barwach Chicago Fire, chociaż Polak w czerwcu 2018 roku był wyceniany nawet na 90 mln euro, co jest jego rekordem.

Obecnie, równiez ze względu na brak zakwalifikowania się na mistrzostwa świata, kapitan reprezentacji Polski wyceniany jest przez "Transfermarkt.de" na zaledwie 7 mln euro., co czyni go 11. zawodnikiem wśród reprezentantów naszego kraju. "Lewy" tak nisko nie był wyceniany od 2011 roku, kiedy był jeszcze zawodnikiem Borussii Dortmund.

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Nie oznacza to jednak, że w Chicago Fire jest również nisko na liście, a wręcz przeciwnie. Pomiom prawie 38 lat na karku, Lewandowski jest obecnie trzecim najwyższej wycenianych zawodnikiem w swojej drużynie, a za chwilę wskoczy na miejsce numer 2.

Stawkę otwiera bowiem Hugo Cuypers, który wyceniany jest na 10 mln euro, jednak 29-letni Belg lada moment ma opuścić drużynę. Tuż za nim jest Mbekezeli Mbokazi. Środkowy obrońca z Republiki Południowej Afryki wyceniany jest na 8 mln euro, a wartość ta może szybko wzrosnąć, bowiem defensor ma zaledwie 20 lat.

Mało prawdopodobne wydaje się też, aby ktoś w bliższej perspektyuwie przeskoczył Roberta Lewandowskiego, bowiem za Polakiem uplasował się Philip Zinckernagel. 31- letni Duńczyk wyceniany jest na 4 mln euro.

Przed Lewandowskim już niebawem kolejna okazja do tego, aby potwierdzić swoją klasę. Już w nocy z niedzieli na poniedziałek Chicago Fire zmierzy się na wyjeździe z New York City i wiele wskazuje na to, że Polak ponownie pojawi się na murawie od początku spotkania.

Robert Lewandowski Adrian Slazok East News

Robert Lewandowski IMAGO/@FELIPE MONDINO East News

Robert Lewandowski IVAN TERRON / Spain DPPI / DPPI via AFP AFP





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