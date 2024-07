Dortmund był niegdyś miastem ciężkiego przemysłu, teraz jest jednak przede wszystkim miastem futbolu. Jego klimat, renomę, a także nawet gospodarkę kompletnie zmieniła Borussia, kierując Dortmund na zupełnie inne tory. To jedno z miejsc zaznaczonych na czerwono na piłkarskiej mapie Europy. Można je uznać nawet za futbolową stolicę Niemiec. To bowiem właśnie tutaj znajduje się Niemieckie Muzeum Piłki Nożnej .

Wizyta w Niemieckim Muzeum Piłki Nożnej. Wideo:

Euro 2024. Niemieckie Muzeum Piłki Nożnej gościło fanów podczas turnieju

To jedna z atrakcji najchętniej odwiedzanych przez kibiców podczas pobytu w Dortmundzie przy okazji Euro 2024 . Muzeum obejmuje cztery kondygnacje. Już sam początek wizyty może wywołać uśmiech u sympatyków futbolu, którzy przy wjeździe ruchomymi schodami na najwyższe piętro podziwiać mogą miłą dla oka grafikę przedstawiającą kolorowy tłum kibiców, przy płynących z głośników odgłosach rodem ulicy prowadzącej na stadion.

W ten sposób docieramy do pierwszej części wystawy, poświęconej historii reprezentacji Niemiec oraz tamtejszej federacji. Nasi zachodni sąsiedzi postanowili jednak cofnąć się na osi czasu aż do początków piłki nożnej, oddając hołd Anglii jako kolebce futbolu i zaznaczając, że to brytyjscy kupcy i studenci dali początek tej dyscyplinie sportu także na terenie ich kraju.