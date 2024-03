Zaskakująca decyzja, FC Barcelona wydała komunikat. Xavi ma problemy

FC Barcelona nie ma już w rozgrywkach La Liga w zasadzie najmniejszego błędu. W minionej kolejce mistrzowie Hiszpanii mogli zbliżyć się na sześć punktów do lidera tabeli - Realu Madryt , lecz nie wykorzystali okazji, bezbramkowo remisując z Athletikiem Bilbao.

Robert Lewandowski i spółka muszą więc zrobić wszystko, by w piątek zdobyć komplet punktów w rywalizacji z Mallorcą. Zdanie będzie jednak utrudnione, trener Xavi Hernandez ma prawo narzekać na spore braki kadrowe. Przede wszystkim z gry wypadki Pedri oraz Frenkie de Jong. Obaj nabawili się kontuzji w ostatniej potyczce ligowej. Nieobecny będzie także Ronaldo Araujo.

Xavi Hernandez powołał kadrę na mecz FC Barcelona. Są niespodzianki

Cała lista powołanych do składu FC Barcelona na mecz z Mallorcą znajduje się w komunikacie opublikowanym przez "Dumę Katalonii".

Kadra meczowa, to jedno, ale wyjściowy skład to już zupełnie inna sprawa. Tu jednak także Xavi Hernandez przyszykował kilka niespodzianek , co zapowiedział już w trakcie przedmeczowej konferencji prasowej. Jak przyznał, rotacje nie są związane wyłącznie ze zbliżającym się meczem 1/8 finału z SSC Napoli.