Zaraz mecz z Finlandią, a Lewandowski już świętuje. Zamieścił wpis
Robert Lewandowski niedawno ponownie został kapitanem reprezentacji Polski i skupia się teraz przede wszystkim na kadrze i nadchodzącym meczu z Finlandią. Nie zapomniał jednak o swojej małżonce i ważnej dla niej okazji. Na jego Instagramie pojawił znaczący wpis. Wystarczyły zaledwie dwa zdania, a piłkarz pokazał w nim, jak ważna jest dla niego jego żona.
Robert Lewandowski ma przed sobą trudne zadanie. On i jego koledzy mają do pokonania przeciwnika, wydawałoby się, prostego, ale takiego, który nie dawał im poprzednio forów i wygrał w meczu eliminacji do mistrzostw świata. Finowie tym razem zagrają jednak na Narodowym - to Biało-Czerwoni będą u siebie i pod wodzą nowego selekcjonera. To może zmienić bardzo wiele.
Robert Lewandowski już świętuje
7 września Polacy zagrają na Stadionie Narodowym z Finami. Mimo że do spotkania jeszcze nie doszło, Robert Lewandowski już rozpoczął świętowanie - powód był jednak zupełnie inny. To właśnie tego dnia jego małżonka, Anna, obchodzi swoje 37. urodziny. Nawet będąc od siebie oddaleni o setki kilometrów, Lewandowscy postanowili to uczcić.
"Lewa" urodziny spędzała z przyjaciółkami, od Aleksandry Dec dostała specjalny tort. Tymczasem Robert Lewandowski wylewa siódme poty przed meczem z Finlandią, by tym razem nie zawieść kibiców. Mimo tego znalazł czas na to, by złożyć swojej ukochanej życzenia na Instagramie.
Robert Lewandowski złożył życzenia swojej żonie
"Wszystkiego najlepszego, moja ukochana. Życzę ci kolejnego roku pełnego pięknych spełniających się marzeń" - można było przeczytać na profilu piłkarza. Zamieścił on również jedno z ostatnich zdjęć ze swoją żoną z plaży niedaleko ich domu.
W komentarzach pojawiło się mnóstwo życzeń składanych przez znane i mniej znane osoby. Wśród życzących Annie wszystkiego, co najlepsze, znalazł się także m.in. Jakub Rzeźniczak.