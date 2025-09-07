Zaraz mecz z Finlandią, a Lewandowski już świętuje. Zamieścił wpis

Robert Lewandowski ma przed sobą trudne zadanie. On i jego koledzy mają do pokonania przeciwnika, wydawałoby się, prostego, ale takiego, który nie dawał im poprzednio forów i wygrał w meczu eliminacji do mistrzostw świata. Finowie tym razem zagrają jednak na Narodowym - to Biało-Czerwoni będą u siebie i pod wodzą nowego selekcjonera. To może zmienić bardzo wiele.

Robert Lewandowski już świętuje

7 września Polacy zagrają na Stadionie Narodowym z Finami. Mimo że do spotkania jeszcze nie doszło, Robert Lewandowski już rozpoczął świętowanie - powód był jednak zupełnie inny. To właśnie tego dnia jego małżonka, Anna, obchodzi swoje 37. urodziny. Nawet będąc od siebie oddaleni o setki kilometrów, Lewandowscy postanowili to uczcić.

Gruzja - Bułgaria. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

"Lewa" urodziny spędzała z przyjaciółkami, od Aleksandry Dec dostała specjalny tort. Tymczasem Robert Lewandowski wylewa siódme poty przed meczem z Finlandią, by tym razem nie zawieść kibiców. Mimo tego znalazł czas na to, by złożyć swojej ukochanej życzenia na Instagramie.

Robert Lewandowski złożył życzenia swojej żonie

"Wszystkiego najlepszego, moja ukochana. Życzę ci kolejnego roku pełnego pięknych spełniających się marzeń" - można było przeczytać na profilu piłkarza. Zamieścił on również jedno z ostatnich zdjęć ze swoją żoną z plaży niedaleko ich domu.

W komentarzach pojawiło się mnóstwo życzeń składanych przez znane i mniej znane osoby. Wśród życzących Annie wszystkiego, co najlepsze, znalazł się także m.in. Jakub Rzeźniczak.

Rozwiń

Robert Lewandowski na meczu Polska - Mołdawia Marcin Golba AFP

Robert Lewandowski świętuje sukcesy FC Barcelony wraz z rodziną Nur Photo/East News East News