Robert Lewandowski po objęciu FC Barcelona przez Hansiego Flicka wrócił do znakomitej formy. Można nawet powiedzieć, że powrót pod skrzydła Niemca, wywołał wspomnienia, kiedy obaj razem pracowali w Bayernie Monachium, kiedy to Polak przeżywał najlepsze chwile w karierze. Teraz nasz napastnik ma już na koncie 14 trafień w La Liga i Lidze Mistrzów i to w ledwie 12 występach! Nic zatem dziwnego, że jego forma została doceniona w Hiszpanii. Reklama

Robert Lewandowski nominowany do nagrody piłkarza miesiąca La Liga

"Lewy" został bowiem nominowany do nagrody piłkarza miesiąca w La Liga. Chodzi konkretnie o październik, choć ten co prawda jeszcze się nie skończył, a przed Polakiem m.in. El Clasico. Będzie to ostatni mecz FC Barcelona w tym miesiącu, a 36-latek ma tak imponujące statystyki za ten miesiąc, że nawet słabsza forma w spotkaniu z Realem Madryt nie popsuje ich zbyt mocno.

W dwóch październikowych występach udało mu się bowiem strzelić aż pięć bramek. Trzy Robert Lewandowski zdobył przeciwko Deportivo Alaves 6 października, kiedy to ustrzelił klasycznego hattricka, a 20 dnia miesiąca dołożył dublet przeciwko Sevilli. Pokonać go w wyścigu o ten tytuł nie będzie łatwo, ale konkurencję Polak ma z najwyższej półki.

Najgroźniejszym rywalem Lewandowskiego w tym momencie wydaje się Vinicius Junior, który zdobył dwa gole, ale poważnie wygląda też kandydatura Alexa Berenguera. Piłkarz Athletiku Bilbao strzelił bowiem jedną bramkę i dołożył jeszcze do niej trzy asysty. W dalszej kolejności należy rozpatrywać nazwiska Mikela Oyarzabala z Realu Sociedad (gol i asysta) oraz Antoine Griezmanna z Atletico Madryt (jedna asysta). Reklama

Trzecia szansa Lewandowskiego w karierze. Druga w tym roku

Mija już trzeci rok, odkąd Robert Lewandowski występuje na hiszpańskich boiskach. Jak dotąd z tytułu piłkarza miesiąca La Liga cieszył się dwukrotnie. Pierwszy raz w październiku 2022 roku, kiedy to strzelił pięć bramek i zanotował dwie asysty. Drugi w lutym tego roku, po tym jak trafiał do siatki czterokrotnie.

Dziś czeka go jednak występ, który nie będzie liczył się do tego plebiscytu. Już o 21:00 jego FC Barcelona zmierzy się w Lidze Mistrzów z Bayernem. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na stronie Interii Sport.

Robert Lewandowski (FC Barcelona) / Pau BARRENA / AFP / AFP