Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zapytali Deco o Lewandowskiego. I się zaczęło. Oto stanowisko Barcelony

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Od poniedziałku Robert Lewandowski przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski, którą czekają spotkania z Nową Zelandią i Litwą. Na powrót 37-latka z kadry czeka Barcelona. Ostatnio pytanie ws. jego wygasającej umowy usłyszał Deco. Odpowiedź portugalskiego dyrektora sportowego nie pozostawia żadnych złudzeń.

Robert Lewandowski
Robert LewandowskiUrbanandsportAFP

Robert Lewandowski zawitał na zgrupowanie reprezentacji Polski w nie najlepszym nastroju. A to dlatego, że w niedzielę Barcelona poległa aż 1:4 przeciwko Sevilli na wyjeździe. W drugiej połowie 37-latek stanął przed szansą, aby doprowadzić do wyrównania. Niestety zmarnował rzut karny, po którym rywale dołożyli dwa gole, pokonując Wojciecha Szczęsnego.

Mimo wpadki w ostatnim meczu Lewandowski bardzo przyzwoicie wszedł w nowy sezon. Łącznie w dziewięciu spotkaniach czterokrotnie trafiał do siatki, często wchodząc na boisko jako zmiennik. Niewykluczone, że są to ostatnie mecze, w jakich przyjdzie mu występować jako zawodnik katalońskiego klubu.

FC Barcelona – Real Sociedad 2-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Lewandowski może się pakować? Dosadny głos z Barcelony. Krótko

Kontrakt kapitana "Biało-Czerwonych" wygasa 30 czerwca przyszłego roku. Jak na razie żadna ze stron nie granie się do jego przedłużenia. W teorii - jeśli umowa wygasłaby do końca tego roku - w styczniu Lewandowski może dogadać się z nowym pracodawcą. W tej sytuacji karty leżą po stronie Katalończyków.

Pytanie brzmi: Czy Barcelona będzie chciała zatrzymać polskiego napastnika, który w sierpniu 2026 roku skończy 38 lat? O potencjalne przedłużenie umowy w wywiadzie dla Catalunya Ràdio "Tot Costa" zapytany został Deco. Odpowiedź Portugalczyka była dosyć klarowna.

Nie zamierzamy rozmawiać o odnowieniach kontraktów w październiku
rzekł chłodno.

Po chwili dyrektor sportowy Barcelony podkreślił zasługi Lewandowskiego dla drużyny, ale mimo to nie chciał rzucać słów na wiatr ws. przedłużenia kontraktu. Można więc domyślić się, że klub nie podjął jeszcze decyzji co do przyszłości Polaka.

- Działamy krok po kroku. Jest (Lewandowski - red.) jednym z najlepszych napastników ostatnich lat, na wysokim poziomie. Bardzo nam pomógł. Strzelił ponad 40 goli, ale będziemy to analizować - podkreślił Deco.

Portugalczyk zaznaczył również, że klub "nie musi mieć obsesji na punkcie ściągnięcia nowego napastnika". Podał przykład Paris Saint-Germain, które triumfowało w Lidze Mistrzów bez typowej "dziewiątki" w zespole. Słowa te również są bardzo wymowne w kontekście tego, co może czekać Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Po przerwie reprezentacyjnej ekipa Hansiego Flicka zagra u siebie z Gironą.

Zobacz również:

Ewa Pajor znów znalazła się w centrum zainteresowania hiszpańskich mediów
Piłka nożna

7:1 i się zaczęło. Tak nazwali Ewę Pajor i jej koleżanki. Polka w centrum zainteresowania

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Mężczyzna w sportowej bluzie reprezentacji Polski siedzi przy mikrofonie na tle ścianki sponsorskiej, uśmiecha się podczas konferencji prasowej.
Robert LewandowskiJarek PraszkiewiczPAP
Piłkarz w pomarańczowym stroju FC Barcelona stoi na boisku z piłką w ręku, skupiony i gotowy do gry, w tle zamazane trybuny stadionu.
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
Zawodnik w pomarańczowym stroju z logo FC Barcelony stoi z zamkniętymi oczami i rękami na biodrach, obok znajduje się zawodnik drużyny przeciwnej z numerem 18 na koszulce oraz sędzia w tle.
Robert LewandowskiCRISTINA QUICLERAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja