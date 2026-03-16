Zaproponowali dwa lata umowy, teraz padło ultimatum. Uprzedzili Lewandowskiego

15 marca odbyły się wybory na prezydenta FC Barcelona - i wygrał je, z wyraźną przewagą, faworyt elekcji, czyli Joan Laporta. Nowy-stary włodarz klubu pokonał Victora Fonta i tym samym w "Blaugranie" powinna zapanować kontynuacja dotychczasowego kursu.

Takie rozstrzygnięcie jednocześnie sprawiło, że dyrektor sportowy "Barcy", Deco, wraz z trenerem Hansim Flickiem mogli ostatecznie ze spokojem skupić się na kontynuacji ustalania składu na kolejny sezon.

Christensen z ultimatum od Barcelony. Lewandowski wciąż czeka na konkret

Sprawie tej przyjrzał się bliżej Luis F. Rojo z dziennika "Marca", który wskazał tu przede wszystkim na zaawansowane rozmowy ws. Andreasa Christensena. Wedle jego informacji "Duma Katalonii" przedstawiła już ostateczną ofertę prolongaty jego kontraktu i postawiła ultimatum - Duńczyk i jego otoczenie powinni odpowiedzieć jak najszybciej, w przeciwnym razie Barcelona będzie musiała skierować swój wzrok w stronę innych opcji.

Przedłużenie miałoby trwać - zgodnie z doniesieniami sprzed paru dni - dwa lata. Nowością są jednak konkrety związane z wynagrodzeniem obrońcy - ten miałby otrzymywać bazowo połowę swojej dotychczasowej pensji, ale jego zarobki mogłyby wzrosnąć w zależności od liczby rozegranych meczów.

Wszystko rozbito tu na trzy progi procentowe - najwyższy osadzono na poziomie ponad 50 proc. rozegranych spotkań z pełnej puli widniejącej w terminarzu FCB. Istnieje jednak też system "karny" - jeśli w najbliższym sezonie Christensen nie dobiłby do poziomu 30 proc. meczów, to umowa mogłaby zostać automatycznie rozwiązana.

Wszystko to jest dodatkowo o tyle ciekawe, że w podobnej do reprezentanta Danii sytuacji jest Robert Lewandowski, którego dotychczasowy kontrakt z "Blaugraną" również wygaśnie wraz z końcem czerwca. W przypadku Polaka próżno jednak mówić o takich postępach w rozmowach...

FC Barcelona niebawem powróci do walki w Lidze Mistrzów

FC Barcelona tymczasem po niedawnym pokonaniu Sevilli szykuje się do powrotu do zmagań w Lidze Mistrzów. 18 marca zmierzy się ona w rewanżu 1/8 finału z Newcastle United - w pierwszej potyczce obu ekip padł remis 1:1.

