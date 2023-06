Sprowadzenie Ilkaya Gundogana to pierwszy ruch FC Barcelona na rynku transferowym między sezonami 2022/23 i 2023/24. Pomocnik jeszcze w barwach Borussii Dortmund dzielił szatnię z Robertem Lewandowskim i wspólnie udało im się podbić niemieckie podwórko pod wodzą Jurgena Kloppa. Następnie Gundogan przeniósł się do Manchesteru City - pod koniec ubiegłego sezonu jako kapitan wzniósł w górę wszystkie trzy najważniejsze trofea. Do "Barcy" odchodzi więc jako piłkarz całkowicie spełniony, jeśli chodzi o piłkę klubową.

Mateu Alemany, po powrocie z delegacji w Monachium mającej na celu sfinalizowanie transferu Niemca, wypowiedział słowa zapowiadające bardzo ciekawe lato z udziałem katalońskiego klubu.

Alemany zapowiada kolejne ruchy FC Barcelona

- Jeśli będą jakieś wiadomości, klub je potwierdzi i w swoim czasie poinformuje, jakie ma zamiary względem danego zawodnika. Co do moich podróży jako dyrektora, są one prywatne i poufne - powiedział Mateu Alemany.

Dyrektor sportowy FC Barcelona rozpoczął od wypowiedzi bardzo ostrożnej, ale już w kolejnej zapowiedział, że jego klub jeszcze tego lata ma do zrealizowania kilka celów.

To dopiero początek... ~ zapowiedział Mateu Alemany

W drużynie Lewandowskiego może dojść do dużych zmian

Media z Hiszpanii donoszą, że jeszcze tego lata FC Barcelona będzie chciała sprzedać kilku zawodników takich jak powracający z wypożyczenia Clement Lenglet. Ferran Torres i Ansu Fati upierają się, że za wszelką cenę chcą pozostać w klubie i możliwe, że Xavi Hernandez da im jeszcze jedną szansę w kolejnym sezonie. Niepewna jest natomiast sytuacja Francka Kessiego, na którego potencjalnym transferze "Duma Katalonii" mogłaby sporo zarobić.

Już niebawem do "Blaugrany" przenieść ma się brazylijski talent Vitor Roque, który aktualnie bryluje w swojej rodzimej lidze. Dodatkowo FC Barcelona będzie starała się o sprowadzenie defensywnego pomocnika i przynajmniej jednego obrońcy.

Ostatnie ruchy takie jak zarejestrowanie Gaviego czy sprowadzenie Ilkaya Gundogana mogą świadczyć o tym, że w klubie Roberta Lewandowskiego dzieje się coraz lepiej. Barcelona powoli wychodzi z głębokiego kryzysu i małymi krokami zmierza do zrealizowania swojego nadrzędnego celu, jakim jest powrót do europejskiej elity. Do tego jeszcze daleka droga, ponieważ kryzys ekinomiczny pozostawiony w spadku przez poprzedni zarząd był ogromny.

Od lewej: Rafael Yuste, Joan Laporta, Robert Lewandowski, Mateu Alemany, Jordi Cruyff. Ostatni z wymienionych panów wykonał kawał dobrej roboty, by transfery takie, jak ten "Lewego" mogły być możliwe / Pau BARRENA / AFP / AFP

Czy Robert Lewandowski i Gavi będą mieli okazję do takiej radości na obiekcie Sevilla FC? Obaj znaleźli się w meczowej kadrze Barcelony / AFP