Piłkarze FC Barcelona mają coś do udowodnienia swoim kibicom. W poprzedniej kolejce La Liga piłkarze trenera Xaviego Hernandeza zaskakująco zgubili punkty z Granadą, remisując 3:3. Teraz mają okazję na to, by się zrehabilitować, mierząc się na wyjeździe z notującą trudny sezon Celtą Vigo.