Zapadła decyzja ws. trenera FC Barcelona! Nocny komunikat władz klubu

Coś, o czym spekulowano od kilku dni, znalazło potwierdzenie w faktach. Po nocnym spotkaniu władz klubu wiceprezydent "Dumy Katalonii" Rafa Yuste przekazał zgromadzonym przed siedzibą drużyny dziennikarzom, że Xavi pozostanie na stanowisku trenera FC Barcelona do końca następnego sezonu. Zarówno on, jak i włodarze zespołu doszli do porozumienia i oficjalnie ogłosili, że ufają Xaviemu i nie szukają żadnego innego trenera.