Robert Lewandowski nie był do końca pewien swojej przyszłości w FC Barcelona. Klamka miała już zapaść

Jak dokładnie wyglądają zasady obecnej umowy? De facto domyślnie obowiązuje ona już teraz do czerwca 2026 roku, natomiast " Barca " zawarła w niej swoisty mechanizm w myśl którego może ją rozwiązać w przypadku, jeśli Polak w bieżącym sezonie rozegra mniej niż 55 proc. widniejących w terminarzu spotkań, w których do tego albo musiałby wychodzić w pierwszej jedenastce, albo zaliczać przynajmniej 45 minut wchodząc z ławki. Sprawę już jakiś czas temu opisywał m.in. Ivan San Antonio z "Diario Sport".

Co ciekawe stosowne limity Lewandowski miał osiągnąć podczas najbliższego ligowego spotkania z Rayo Vallecano - mimo wszystko Barcelona postanowiła nie czekać na to starcie i uprzedziła wszelkie wypadki w tym kontekście.

Jak informuje bowiem Roger Torello z "Mundo Deportivo" obie strony miały już dojść do porozumienia w kwestii dalszej współpracy i formalnie przypieczętować niby-prolongatę. Tym samym kapitan "Biało-Czerwonych ma być pewien gry w " Barcy " przez cztery kampanie. O tym, co wydarzy się potem, dowiemy się zapewne w pierwszym półroczu 2026 r.

Robert Lewandowski blisko osiągnięcia kluczowego limitu. Kiedy mecz Barcelony z Rayo?

Wspominana już potyczka z Rayo Vallecano została zaplanowana na 17 lutego na godz. 21.00 - dla Roberta Lewandowskiego będzie to okazja do zdobycia - co najmniej - 32. bramki w tym sezonie. W ostatnich dwóch występach dla FCB notował on po jednym trafieniu, więc można mówić tu o pozytywnym trendzie.