Zapadła decyzja ws. meczu z Polską. Trener rywali ogłasza. Mówi wprost o Polakach

Trener Jan Urban szykuje się do swojego debiutanckiego zgrupowania w roli selekcjonera reprezentacji Polski. W piątek poznaliśmy decyzje personalne doświadczonego szkoleniowca. Na liście powołanych przez niego zawodników znaleźli się między innymi Robert Lewandowski - który odzyskał kapitańską opaskę - a także Kamil Grosicki czy Kamil Grabara.

Jan Urban swój oficjalny debiut zanotuje już w poniedziałek 4 września w Rotterdamie, prowadząc "Biało-Czerwonych" w niezwykle trudnym starciu z Holandią. Trzy dni później w Chorzowie nasza kadra podejmie Finlandię, chcąc zrewanżować się za ostatnią porażkę w Helsinkach, po której stanowisko selekcjonera opuścił trener Michał Probierz.

Selekcjoner Finlandii zabrał głos przed meczem z Polską. Padła deklaracja

Triumf przed własną publicznością dodał skrzydeł Finom, a ich selekcjoner Jacob Friis przekonuje, że i teraz, przed wrześniową potyczką, polska kadra i jej nowy trener nie skrywa przed nim żadnych tajemnic.

- Dokładnie, jak tylko było to możliwe, rozpracowaliśmy Polskę, potencjalny skład oraz jej nowego selekcjonera Jana Urbana. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani - powiedział 48-latek w rozmowie z gazetą "Iltalehti".

I dodał, że analizując styl gry drużyn Jana Urbana, skupiał się naturalnie na tym, jak wyglądały prowadzone przez niego kluby.

Głównie według tej wiedzy się przygotowujemy

Przed przyjazdem do Chorzowa Finlandia rozegra jeszcze towarzyski mecz z Norwegią. Jacob Friis przekonuje, że dokładnie wie, jak rozdzieli w nim minuty pomiędzy swoich poszczególnych zawodników, ale w głowie ma już także opracowaną budowę jedenastki, która zagra od pierwszej minuty przeciwko reprezentacji Polski.

- To będzie bardzo ważny mecz i już wszystko mam drobiazgowo opracowane, liczbę minut gry każdego piłkarza i zmiany, a na mecz z Polską już nawet skład wyjściowy - stwierdził 48-letni szkoleniowiec, odnosząc się do sparingu z Norwegią.

Zostanie on rozegrany tego samego dnia, co nasza potyczka z Holandią. Finowie wybiegną na murawę o godzinie 18:00, a nasi piłkarze o 20:45.

- Godziny tych meczów są więc dla nas idealne i bardzo dokładnie będziemy obserwować, a później minuta po minucie analizować, mecz Polski z Holandią, zwłaszcza rozwiązania taktyczne - przekazał Jacob Friis.

RCD Mallorca - FC Barcelona skrót meczu [WIDEO] Eleven Sports Eleven Sports

Jan Urban i Robert Lewandowski Marcin Golba AFP

Jan Urban Adam Burakowski East News