FC Barcelona wróciła w sobotę do gry po przerwie reprezentacyjnej, pokonując na Stadionie Olimpijskim w stolicy Katalonii 1:0 ekipę Las Palmas. Bohaterami drużyny prowadzonej przez trenera Xaviego Hernandeza został strzelec jedynego gola - Raphinha oraz Joao Felix, który popisał się kapitalną asystą po wejściu z ławki.

Po tym, jak jego numer wyświetlił się na czerwono na tablicy zmian, reprezentant Polski niespiesznie zaczął przemieszczać się w stronę linii bocznej. Robił to tak wolno, że sędzia Mateo Busquets Ferrer ostatecznie postanowił zainterweniować, pokazując mu żółtą kartkę , za opóźnianie przeprowadzenia zmiany. A że było to piąte tego typu napomnienie Roberta Lewandowskiego w tym sezonie La Liga, stało się jasne, że nasz snajper będzie zawieszony i nie wystąpi w najbliższym meczu FC Barcelona z Cadiz CF.

FC Barcelona. Jest decyzja dotycząca kary dla Roberta Lewandowskiego