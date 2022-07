Zapadła decyzja ws. Lewandowskiego? Hiszpanie ogłaszają!

Spotkanie z New York Red Bulls będzie dla FC Barcelona ostatnim sprawdzianem formy podczas obozu w Stanach Zjednoczonych, a tym samym kolejną szansą dla Roberta Lewandowskiego na strzelenie premierowego gola w nowych barwach.

"Sport" przekonuje, że Polak wyjdzie w pierwszym składzie "Dumy Katalonii", a po drugiej stronie boiska od pierwszej minuty wystąpi jego rodak - Patryk Klimala.

- Najbliższe spotkanie zapowiada się więc jako dobra okazja dla Roberta Lewandowskiego, by zdobył pierwszą bramkę w swoim trzecim meczu jako zawodnik "Blaugrany". Przeciwko Realowi Madryt rozgrał jedną połowę, z Juventusem zwiększył obciążenie do 60 minut i tym razem liczy na to, że będzie miał wystarczająco dużo czasu, by strzelić gola - czytamy w internetowym wydaniu katalońskiego dziennika.

FC Barcelona - New York Red Bulls. Przewidywane składy:

New York Red Bulls: Carlos - Edwards, Nealis, Long, Tolkin - Yearwood, Clark, Edelman - Mosso, Klimala, Ngoma

FC Barcelona: ter Stegen - Dest, Christensen, Garcia, Alba - Pedri, Busquets, Gavi - Raphinha, Lewandowski, Fati