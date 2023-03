Zapadła decyzja ws. Lewandowskiego! Co z kolejnym występem dla Barcelony?

FC Barcelona ma ostatnio pecha do kontuzji - najpierw z gry z powodów urazów zostali wykluczeni Ousmane Dembele oraz Pedri, a niedługo potem dołączył do nich Robert Lewandowski , który nabawił się problemów ze zdrowiem podczas potyczki z Almerią.

Zdarzyło się to tuż przed "El Clasico", w którym jednak "Barca" zdołała pokonać 1-0 Real po trafieniu samobójczym Edera Militao. Prognozy dotyczące "Lewego" były takie, że czekają go co najmniej dwa tygodnie rozbratu z piłką. Wkrótce jednak okazało się, że Polak regeneruje się nadzwyczaj szybko.