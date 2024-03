Zapadła decyzja, kapitalna wiadomość dla Lewandowskiego. To może być hit

W sporcie często bywa tak, że nieszczęście jednego, to powód do radości innego. Tak jest i tym razem. W środę zapadła decyzja o dwumeczowej karze zawieszenia, jaką otrzymał Jude Bellingham. To świetna wiadomość dla Roberta Lewandowskiego, który będzie mógł w najbliższych kolejkach zmniejszyć stratę do gwiazdora Realu Madryt - lidera klasyfikacji strzelców La Liga. A jeśli reprezentant Polski znów sięgnie po Trofeo Pichichi, będzie to wielki hit. Wyrówna bowiem pewne wyjątkowe osiągnięcie.