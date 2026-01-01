Zapadł ostateczny wyrok ws. Lewandowskiego. Takie słowa w takim momencie

Kiedy tylko przywitaliśmy pierwszy dzień nowego roku, u Roberta Lewandowskiego nastąpiła wielka zmiana. Kapitanowi reprezentacji Polski oficjalnie zostało już tylko pół roku jego kontraktu z FC Barceloną, przez co może on od dziś negocjować z dowolnym klubem na świecie. Nie jest jednak tajemnicą, że "Lewy" chciałby zostać w Barcelonie, nawet jeśli miałby zgodzić się na dużą obniżkę pensji.

Zanim jednak dojdzie do ewentualnego przedłużenia kontraktu napastnika, w ostatnich dniach mogliśmy podsumować to, co wydarzyło się w ostatnich miesiącach w świecie futbolu, wybierając przy tym najlepszych zawodników z naszego kraju. Nie inaczej było również u Romana Kołtonia i jego "Prawdy Futbolu". W ostatniej rozmowie ze Zbigniewem Bońkiem podsumowali oni występy biało-czerwonych, skupiając się na końcu na Lewandowskim, który został wybrany "Piłkarze Roku". To Boniek skomentował dość zwięźle.

Waży się przyszłość Lewandowskiego w Barcelonie. Boniek wydał wyrok. "Pewnie Robertowi nie bardzo pasuje"

- Robert nie miał rywalizacji w tym roku. Myślę, że w następnym roku będzie już Robertowi ciężej wygrać to trofeum bycia "Piłkarzem Roku Prawdy Futbolu". Czas idzie do przodu dla wszystkich, dla Roberta też. Robert coraz częściej nie zaczyna meczu w podstawowym składzie i zobaczymy, jak będzie wyglądała wiosna - rozpoczął Boniek w rozmowie z Kołtoniem.

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej od razu skupił się na reprezentacji Polski, która walczy o bilet na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Nie jest tajemnicą, że dla "Lewego" może to być ostatnia wielka impreza z kadrą.

- Bardzo dużo rzeczy może się stać dla Roberta bardzo ważnych. Baraże reprezentacji Polski to dla Roberta sprawa życia i śmierci (…) W Barcelonie co będzie dalej? Nie wiadomo. Być rezerwowym w Barcelonie pewnie Robertowi nie bardzo pasuje - ocenił.

Będzie to bardzo trudny okres dla Roberta, bardzo ciekawy. W tym roku muszę powiedzieć, że Robert po prostu nie miał rywalizacji. Nie było piłkarza, który na tak wysokim poziomie jak Robert, osiągnął takie same sukcesy (…) Robert był na zupełnie innym biegunie.

Sam zainteresowany przyznał w niedawnej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, że spodziewa się jeszcze grać przez 2-3 lata, a w sierpniu skończył już 37 lat. O ile nie brakuje chętnych na usługi Lewandowskiego, to Polakowi i jego rodzinie bardzo dobrze żyje się w Barcelonie i wszystko wskazuje na to, że będzie on dążył do przedłużenia umowy z klubem, nawet jeśli będzie musiał zgodzić się na pomniejszenie pensji lub mniejszą rolę w zespole.

