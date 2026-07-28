Zaoferowali "Lewemu" fortunę. To 3 razy tyle co Haaland. Podium już czekało

- Robert Lewandowski chciał grać w Arabii. Przede wszystkim ze względu na komfort życia: niewielką różnicę czasu między Rijadem a Warszawą, mniejszy dystans do Polski niż z USA. Wiedzieliśmy też, że czekają tam na nas ogromne pieniądze. Przecież w styczniu 2026 roku Robert miał dwuletnią propozycję na 100 mln euro za sezon, leżała na stole! Nie przyjął jej, bo pragnął występować w FC Barcelonie - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty Pini Zahavi, agent polskiego napastnika.

Jak to czasem w życiu bywa, tak "bogaty" pociąg podjechał tylko raz. Menadżer spodziewał się, że tak będzie. - Saudyjczycy zmienili podejście do wydawania pieniędzy. Wiedziałem o tym już kilka miesięcy temu. Rozmawiałem na przykład z szefami Al-Ittihad, z ludźmi z Kataru. Sytuację skomplikowała też wojna. Rok temu wszystko wyglądałoby zupełnie inaczej. Dlatego grałem z Robertem w otwarte karty i w końcu powiedziałem: "Muszę być z tobą szczery, znam tam wszystkich, znam rynek i widzę, że sytuacja będzie trudna" - podkreślił.

Taka pensja wywindowałaby "Lewego" na trzecie miejsce najlepiej opłacanych piłkarzy. Dodajmy, że mówimy tu wyłącznie o przychodach od ich klubu, bez uwzględnienia bonusów oraz indywidualnych umów marketingowych. Dlatego Lionel Messi zamiast przebywania w czołówce jest poza pierwszą dziesiątką.

Według portalu Capology.com liderem zestawienia jest Cristiano Ronaldo (ponad 208 mln euro), a drugą pozycję zajmuje Karim Benzema (ponad 122). Trzecie obecnie nazwisko to Sadio Mane (40), a czwarte to Kalidou Koulibaly (ponad 34). Nikogo nie powinno dziwić, że cała czwórka gra w Arabii Saudyjskiej.

Dopiero później widzimy zawodników, którzy występują w Europie - Erlinga Haalanda i Kyliana Mbappe (31-32 mln). To pokazuje, jaką mocą finansową dysponują kluby Saudi Professional League, nawet jeśli teraz nieco ograniczą swoją ofensywę transferową.

Najlepiej zarabiający piłkarze świata (tylko pensja z klubu, bez bonusów, kwoty w euro, dane za Capology.com):

1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - 208,4 mln

2. Karim Benzema (Al-Hilal) - 122,45 mln

3. Sadio Mane (Al-Nassr) - 40 mln

4. Kalidou Koulibaly (Al-Hilal) - 34,7 mln

5. Erling Haaland (Manchester City) - 31,98 mln

6. Kylian Mbappe (Real Madryt) - 31,25 mln

7. Sergej Milinković-Savić (Al-Hilal) - 25,51 mln

7. Ivan Toney (Al-Ahli) - 25,51 mln

9. Vinicius Junior (Real Madryt) - 25 mln

9. Harry Kane (Bayern Monachium) - 25)

11. Jamal Musiala (Bayern Monachium) - 22,83 mln

12. Darwin Núñez (Al-Hilal) - 22,45 mln

13. Lionel Messi (Inter Miami) - 21,98 mln

14. Virgil van Dijk (Liverpool) - 21,32 mln

15. Ruben Neves (Al-Hilal) - 20,92 mln

Cristiano Ronaldo MOHAMMED SAAD / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Karim Benzema FAYEZ NURELDINE East News

Erling Haaland AFP





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