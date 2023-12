FC Barcelona przystępuje do ostatniego meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów pewna awansu do 1/8 finału , a w praktyce także pierwszego miejsca w grupie, które mogłaby jej odebrać już tylko istna katastrofa. Z tego powodu po wymagających bojach ligowych z Atletico Madryt i rewelacją tego sezonu na boiskach La Liga - Gironą , trener Xavi Hernandez postanowił zapewnić odpoczynek kilku swoim podstawowym zawodnikom, na czele z Robertem Lewandowski, który pierwotnie nie znalazł się na liście powołanych na wyjazdowy mecz z Royal Antwerp FC.

Liga Mistrzów. Zamieszanie w FC Barcelona, zwrot akcji ws. Roberta Lewandowskiego