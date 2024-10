Zamieszanie wokół nieobecności Lewandowskiego. Dlaczego nie ma go w pierwszym składzie?

W ostatnich dniach Michał Probierz nie ma zbyt wielu powodów do radości. Reprezentacja Polski nie dość, że przegrała z Portugalią 3:1, to na dodatek w zespole pojawiły się kłopoty zdrowotne. Zaledwie kilkanaście godzin po wspomnianym starciu z ekipą z Półwyspu Iberyjskiego na oficjalnej stronie PZPN pojawił się smutny komunikat związany z dwoma kadrowiczami, którzy przymusowo udali się do domu i wtorkowe starcie z Chorwatami obejrzą jedynie przed telewizorem lub co najwyżej na trybunach. Reklama

"Sebastian Walukiewicz zmaga się z infekcją dróg oddechowych i dalsze leczenie będzie przechodził w klubie" - przekazał doktor Jacek Jaroszewski. "Jeśli chodzi o Jakuba Piotrowskiego, po wykonaniu badań diagnostycznych w związku z urazem mięśni przywodzicieli, jego udział w zgrupowaniu dobiegł końca i w poniedziałek zawodnik także uda się do swojego klubu" - dodał uznany specjalista.

Niestety na tym się nie skończyło. We wtorkowy wieczór kibice negatywnie zaskoczyli się po zobaczeniu wyjściowej jedenastki na mecz z podopiecznymi Zlatko Dalicia. Pojedynku od pierwszej minuty nie rozpocznie Robert Lewandowski. Napastnik znajduje się ostatnio w świetnej formie, więc to nie powody sportowe były przyczyną posadzenia go na ławce rezerwowych. Swoją decyzję ekspresowo skomentował zresztą selekcjoner. "Lekki uraz ma Robert, ale wszyscy pozostali zawodnicy są zdrowi" - ujawnił na antenie TVP Sport.

Robert Lewandowski na ławce rezerwowych. Trwa dyskusja w internecie

W mediach społecznościowych już rozpoczęła się dyskusja związana z brakiem najlepszego polskiego snajpera. "Robert Lewandowski ma jakiś mały uraz i dlatego zasiadł na ławce rezerwowych. Michał Probierz wyjątkowo mocno dbał o to, aby skład nie przedostał się wcześniej do mediów" - oznajmił Adam Sławiński z Kanału Sportowego. "To wspólna decyzja selekcjonera i kapitana. Wchodzi tu pewnego rodzaju zarządzanie siłami Lewandowskiego" - powiedział z kolei Tomasz Włodarczyk z "Meczyki.pl". Reklama

Jak poradzą sobie "Biało-Czerwoni" bez kapitana? Odpowiedź poznamy od godziny 20:45. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Reklama Sławomir Szmal: Dużą część mojego życia poświęciłem dla piłki ręcznej i rozwoju tej dyscypliny. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Robert Lewandowski / AFP/ KENZO TRIBOUILLARD

Robert Lewandowski / Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP