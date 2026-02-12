Zamieszanie wokół następcy Lewandowskiego, w Madrycie są wściekli. Nici z planu Barcelony?

Jakub Rzeźnicki

Jakub Rzeźnicki

Jednym z głównych tematów wokół Barcelony w ostatnim czasie w hiszpańskich mediach jest przyszłość Roberta Lewandowskiego. Wygląda na to, że kariera Polaka w Katalonii dobiega końca, a klub usilnie rozgląda się od dłuższego czasu za jego następcą. Tuż przed hitowym pojedynkiem z Atletico Madryt głośno zrobiło się właśnie wokół przymierzanej do tej roli gwiazdy. Dość powiedzieć, że w szatni doszło do buntu, a FC Barcelona może mieć poważny problem.

Piłkarz w stroju drużyny FC Barcelona z wyraźnie poważnym wyrazem twarzy na boisku, w tle wstawka z zawodnikiem tej samej drużyny trzymającym się za nogę podczas siedzenia na murawie.
Robert LewandowskiPAUL PHELAN / PROSPORTSIMAGES / DPPI VIA AFP / PRESSINPHOTO/NEWSPIX.PLAFP

- Dla mnie Julian [Alvarez] to świetny piłkarz. Dla mnie to jeden z najlepszych napastników na świecie, a najlepsi muszą grać w najlepszym klubie, czyli u nas - tymi słowami Ronald Araujo wsadził kij w mrowisko, doprowadzając do stanu wrzenia w Madrycie tuż przed półfinałową rywalizacją Atletico z Barceloną.

W szatni Atletico oburzenie po słowach Araujo. Taka będzie odpowiedź

Urugwajczyk zapewne nie spodziewał się, że jego słowa trafią na podatny grunt i wywołają ogólno-hiszpańską debatę. A podsycał to dodatkowo fakt, że FC Barcelona od dłuższego czasu kusi Alvareza i traktuje go jako jednego z wymarzonych następców Roberta LewandowskiegoSamo to już wywołuje niezadowolenie ze strony Atleti.

Niespodziewany transfer Barcelony? Gwiazda PSG się zaoferowała, agent już w akcji

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że mimo wszystko kampania 2025/26 będzie ostatnim sezonem "Lewego" w barwach "Blaugrany". Klub wciąż nie zaoferował mu nowej umowy, a ostatnie wypowiedzi jego żony - Anny, jasno sugerowały, że do przedłużenia kontraktu nie dojdzie.

Komentarz Araujo miał mocno rozeźlić graczy Atletico, o czym informują dziennikarze "Mundo Deportivo". Efekt? Zawodnicy "Los Colchoneros" mają dodatkowo zmotywować się na pucharowe starcie z Barcą, z którą wygrali tylko jeden z 10 ostatnich meczów.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Piłka nożna

Wyjaśniła się przyszłość Lewandowskiego. Gorzej być nie mogło. Hiszpanie zgodni

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    FC Barcelona musiała zmienić plany. Hansi Flick w tarapatach

    Co ciekawe, z uwagi na kłopoty meterologiczne FC Barcelona musiała zmienić plany wylotu do Madrytu, a piłkarze na czele z Robertem Lewandowskim do stolicy Hiszpanii dotarli w nocy z środy na czwartek. Czy trudy podróży odbiją się na podopiecznych Hansiego Flicka?

    I bez tego trener mistrzów Hiszpanii ma spory problem. Kontuzja wyklucza z gry Pedriego, a Raphinha i Marcus Rashford również nie są w optymalnej dyspozycji fizycznej i może ich zabraknąć w składzie.

    Początek meczu Atletico Madryt - FC Barcelona w ramach półfinału Pucharu Króla w czwartek o godzinie 21:00. Relację na żywo znajdziesz w Interia Sport.

    Zobacz również:

    Jan Urban
    Ekstraklasa

    Legia spadnie z Ekstraklasy? Urban odpowiedział. Jaśniej się nie dało

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Piłkarz w stroju FC Barcelony na boisku podczas meczu, w tle rozmazani kibice na trybunach.
    Robert LewandowskiBagu Blanco / PRESSINNewspix.pl
    Piłkarz w stroju Atlético Madryt kontroluje piłkę podczas meczu na stadionie, otoczony przez rozmazane tło trybun z kibicami.
    Julian AlvarezOSCAR J BARROSOAFP
    Piłkarz ubrany w klubową kurtkę i czerwone spodenki, o jasnych włosach, stoi na tle rozmytego tłumu i bije brawo.
    Ronald AraujoAA/ABACANewspix.pl

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja