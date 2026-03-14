Zbierając do kupy wszystkie doniesienia, jakie w ostatnim czasie płyną z Barcelony, można dojść do wniosku, że w najbliższym czasie w klubie dojdzie do prawdziwego wstrząsu, jeśli chodzi o kadrę.

Fala rozstań z Barceloną? Pojawiły się zaskakujące oferty

W piątek pojawiły się wieści, że FC Barcelona jest gotowa latem sprzedaż rozczarowującego Alejandro Balde. Lewy obrońca to nie jedyny zawodnik, jaki nie może być pewny swojej pozycji. Jak się okazuje, w orbicie zainteresowań wielu klubów znalazł się Roony Bardghji.

Skrzydłowy na razie otrzymuje szanse od Hansiego Flicka sporadycznie. Szwed sprowadzany był z myślą o powolnym wprowadzaniu go do drużyny przez rezerwy, ale szybko zyskał uznanie w oczach trenera i stanowi dla niego cenne uzupełnienie kadry. Do tego wzrosła jego wartość rynkowa.

Dla "Blaugrany" była to prawdziwa okazja - sprowadziła reprezentanta Szwecji za zaledwie 2,5 miliona euro, a teraz może go sprzedać z zyskiem. Sęk w tym, że ten pomimo braku minut nie chce odchodzić.

Sytuację Bardghjiego przybliżył kataloński "SPORT". Jak wynika z ustaleń tamtejszych dziennikarzy, do Barcelony wpłynęło kilka ofert wypożyczenia skrzydłowego. Mowa o przynajmniej dwóch klubach z Portugalii i jednym z Bundesligi. Sam zawodnik chce jednak zostać i walczyć o miejsce w składzie.

Szwed spędził na ławce każdy z trzech ostatnich meczów - z Atletico Madryt, Athletikiem i Newcastle. Portal Transfermarkt wycenia go obecnie na 10 milionów euro. Jego dorobek w barwach "Azulgrany" to dwie bramki i cztery asysty w 21 spotkaniach.

Roony Bardghji Urbanandsport AFP

Robert Lewandowski MARCEL VAN DORST AFP

Roony Bardghji JOSE BRETON AFP

W taki sposób FC Barcelona przygotowuje się do kolejnego starcia w La Liga. WIDEO associated press © 2026 Associated Press