Zamieszanie w Barcelonie, Flick wstrzymuje transfer. Real Madryt wkracza do gry

Decyzja Roberta Lewandowskiego o odejściu z Barcelony dla milionów kibiców była potężnym ciosem. Pożegnanie z kapitanem reprezentacji Polski, do którego doszło po meczu z Realem Betis pełne było wzruszających momentów. Napastnik przemówił po hiszpańsku do kibiców, a koledzy z boiska żegnali go zarówno na murawie, jak i w mediach społecznościowych.

Hansi Flick blokuje transfer Bastoniego. Ma inne plany

Takie rozstrzygnięcie kwestii przyszłości "Lewego" zmienia nieco priorytety transferowe FC Barcelona. Hansi Flick wprost przyznał, że klub potrzebuje w tej sytuacji sprowadzić nowego środkowego napastnika. Do tego pracuje także nad głośną operacją wzmocnienia środka obrony. W tej kwestii zdania w stolicy Katalonii są jednak podzielone.

Od dłuższego czasu mówiło się, że absolutnym priotytetem dla "Blaugrany" jest sprowadzenie Alessandro Bastoniego. Inter Mediolan jest świadomy zainteresowania ze strony Barcy, ale negocjacji ułatwiać nie zamierza, gdyż zwyczajnie nie chce rozstawać się ze stoperem.

Hiszpańscy dziennikarze poinformowali przed kilkoma dniami, że przekonany odnośnie do Włocha nie jest jednak Hansi Flick. Niemiec uważa, że swoją charakterystyką stoper nie za bardzo pasuje do jego planów. Za transferem optuje jednak dyrektor sportowy - Deco. Trener blokuje jednak operację.

Real Madryt "podkradnie" Barcelonie stopera? Chce go Mourinho

Miguel Serrano poinformował, że niezdecydowanie FCB wykorzystać może Real Madryt. Jose Mourinho, który lada moment ma zostać oficjalnie ogłoszony nowym szkoleniowcem "Królewskich" chce mieć Bastoniego koniecznie w swojej drużynie.

To, że "Los Blancos" planują latem wzmocnić środek obrony, wiadomo od dawna. Wcześniej jednak nie przejawiali zainteresowania gwiazdą Interu Mediolan. Możliwości finansowe ekipy z Madrytu są dużo większe, aniżeli Barcy, wobec czego może być jej dużo łatwiej przekonać Inter.

Odkąd Barcelona poznała oczekiwania finansowe "Nerazzurrich", negocjacje wyhamowały. Inter żąda kwoty w granicach 60 milionów euro i dodatkowo włączenia w operację jednego z zawodników mistrzów Hiszpanii. Sam obrońca natomiast poinformował już, że jeżeli miałby odejść, to chciałby właśnie trafić do "Azulgrany".

Wydaje się, że obecnie doszło do zmiany priorytetów i Barcelona w pierwszej kolejności skupi się na pozyskaniu następcy Lewandowskiego. Później zaś będzie starała się o wzmocnienie defensywy.

Robert Lewandowski GONGORA AFP

Alessandro Bastoni MARCO BERTORELLO AFP

Jose Mourinho VALTER GOUVEIA AFP

Eksperci o decyzji Roberta Lewandowskiego Polsat Sport