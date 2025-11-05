Po trzech premierowych meczach tej edycji Ligi Mistrzów FC Barcelona ma na koncie 6 punktów. Zdobyła je, pokonując 2:1 Newcastle i rozbijając 6:1 Olympiakos w poprzedniej serii gier.

W międzyczasie ekipie Hansiego Flicka przydarzyła się jeszcze porażka 1:2 z PSG. Ale na ten moment nie stanowi ona żadnego problemu w walce o awans do kolejnej fazy rozgrywek.

W dużo gorszej sytuacji - z wywalczonymi zaledwie trzema "oczkami" - znajduje się Club Brugge. Belgowie będą chcieli dziś jednak sprawić niespodziankę, zatrzymując Roberta Lewandowskiego i spółkę. A pomóc mają im w tym ich kibice.

Club Brugge - FC Barcelona. Gospodarze ostrzegają przed oszustami

Przyjazd FC Barcelona do Brugii spotkał się z wielkim zainteresowaniem ze strony kibiców. A sytuacją próbują wykorzystać sprzedawcy nielegalnych i fałszywych biletów. Przed próbami oszustwa przestrzega fanów ekipa gospodarzy, która w środowy poranek wydała w tej sprawie specjalny komunikat.

To mecz, na który z niecierpliwością czekają wszyscy kibice, ale niestety, na różnych stronach internetowych z używanymi biletami można znaleźć obecnie nielegalne bilety

- Zauważyliśmy, że nielegalne bilety krążą na stronach internetowych z biletami. Ważne jest, aby pamiętać, że odsprzedaż lub zakup biletów poza oficjalną sprzedażą jest zabroniony. Co więcej, kupowanie biletów w ten sposób nie ma sensu: wszystkie nieoficjalne bilety zostaną zablokowane i nie będą uprawniać do wstępu na stadion Jana Breydela. Każdy, kto kupi taki bilet, ryzykuje nie tylko odmową wstępu, ale może także paść ofiarą oszustwa. Oszuści wykorzystują wysoki popyt i sprzedają nieważne bilety, narażając innych na straty finansowe - czytamy dalej.

W dzisiejszym meczu w barwach FC Barcelona wystąpić powinna dwójka naszych rodaków - Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski.

Kapitan reprezentacji Polski był nawet obecny na wtorkowej konferencji prasowej. W trakcie spotkania z dziennikarzami 37-latek wypowiedział się między innymi na temat swojej przyszłości.

Jestem spokojny, w moim wieku tak już jest. Myślę, że to najlepsze podejście również dla mnie. Nie spieszę się. Najważniejsze będą moje odczucia, w tym momencie nie muszę o tym myśleć, w moim życiu może wydarzyć się wiele rzeczy, ale jestem bardzo szczęśliwy. Jestem skoncentrowany na tym sezonie, na strzelaniu goli i wygrywaniu tytułów, tylko to mam w głowie

Rozwiń

Trening Barcelony przed wyjazdowym meczem z Club Brugge w Lidze Mistrzów © 2025 Associated Press

Robert Lewandowski w trykocie FC Barcelona podczas meczu La Liga BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Wojciech Szczęsny w barwach FC Barcelona OSCAR DEL POZO AFP