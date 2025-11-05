Zamęt tuż przed meczem. Komunikat rywala Barcelony. Możliwa próba oszustwa
FC Barcelona zmierzy się dziś wieczorem z Club Brugge w czwartej kolejce fazy ligowej rozgrywek Champions League. Tuż przed meczem doszło jednak do sporego zamętu, spowodowanego ogromnym zaineteresowaniem, jakie rodzi to spotkanie. Wykryte zostały bowiem próby oszustwa, przed którymi ostrzegają Belgowie. Komunikat w tej sprawie pojawił się w dniu meczowym z samego rana .
Po trzech premierowych meczach tej edycji Ligi Mistrzów FC Barcelona ma na koncie 6 punktów. Zdobyła je, pokonując 2:1 Newcastle i rozbijając 6:1 Olympiakos w poprzedniej serii gier.
W międzyczasie ekipie Hansiego Flicka przydarzyła się jeszcze porażka 1:2 z PSG. Ale na ten moment nie stanowi ona żadnego problemu w walce o awans do kolejnej fazy rozgrywek.
W dużo gorszej sytuacji - z wywalczonymi zaledwie trzema "oczkami" - znajduje się Club Brugge. Belgowie będą chcieli dziś jednak sprawić niespodziankę, zatrzymując Roberta Lewandowskiego i spółkę. A pomóc mają im w tym ich kibice.
Club Brugge - FC Barcelona. Gospodarze ostrzegają przed oszustami
Przyjazd FC Barcelona do Brugii spotkał się z wielkim zainteresowaniem ze strony kibiców. A sytuacją próbują wykorzystać sprzedawcy nielegalnych i fałszywych biletów. Przed próbami oszustwa przestrzega fanów ekipa gospodarzy, która w środowy poranek wydała w tej sprawie specjalny komunikat.
To mecz, na który z niecierpliwością czekają wszyscy kibice, ale niestety, na różnych stronach internetowych z używanymi biletami można znaleźć obecnie nielegalne bilety
- Zauważyliśmy, że nielegalne bilety krążą na stronach internetowych z biletami. Ważne jest, aby pamiętać, że odsprzedaż lub zakup biletów poza oficjalną sprzedażą jest zabroniony. Co więcej, kupowanie biletów w ten sposób nie ma sensu: wszystkie nieoficjalne bilety zostaną zablokowane i nie będą uprawniać do wstępu na stadion Jana Breydela. Każdy, kto kupi taki bilet, ryzykuje nie tylko odmową wstępu, ale może także paść ofiarą oszustwa. Oszuści wykorzystują wysoki popyt i sprzedają nieważne bilety, narażając innych na straty finansowe - czytamy dalej.
W dzisiejszym meczu w barwach FC Barcelona wystąpić powinna dwójka naszych rodaków - Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski.
Kapitan reprezentacji Polski był nawet obecny na wtorkowej konferencji prasowej. W trakcie spotkania z dziennikarzami 37-latek wypowiedział się między innymi na temat swojej przyszłości.
Jestem spokojny, w moim wieku tak już jest. Myślę, że to najlepsze podejście również dla mnie. Nie spieszę się. Najważniejsze będą moje odczucia, w tym momencie nie muszę o tym myśleć, w moim życiu może wydarzyć się wiele rzeczy, ale jestem bardzo szczęśliwy. Jestem skoncentrowany na tym sezonie, na strzelaniu goli i wygrywaniu tytułów, tylko to mam w głowie