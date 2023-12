"Zamach" na kasę Lewandowskiego. Niemieckie media grzmią ws. Polaka

35-latek w drugim sezonie w Barcy pozostaje najlepszym strzelcem drużyny , choć w dużej mierze wynika to z faktu niemocy strzeleckiej pozostałych napastników. Joao Felix i Raphinha są mocno chimeryczni, a Ferran Torres również zatracił część swoich atutów. Xavi aż do czasu meczu z Almerią bronił Lewandowskiego, jednak wszystko ma swoje granice. W przerwie spotkania z ostatnią drużyną tabeli La Liga Polak usłyszał od trenera kilka przykrych słów .

Coraz częściej w mediach pojawiają się informacje o tym, jakoby klub chciał odsprzedać Polaka i odzyskać część zainwestowanych w niego pieniędzy. Co więcej, kontrakt Roberta Lewandowskiego skonstruowany jest w ten sposób, że wraz z każdym kolejnym sezonem jego zarobki w Barcelonie rosną. Hiszpańscy dziennikarze sugerują, że klub jest rozczarowany postawą kapitana reprezentacji Polski, który strzela mniej bramek i w wielu spotkaniach zawodzi. Władze "Duma Katalonii" uważają, że jego zarobki są nieadekwatne do wpływu na grę, dlatego będą chciały je obniżyć. Panuje przekonanie, że uda się osiągnąć porozumienie w zdrowej atmosferze .

Zamach na kasę "Lewego"?

Olbrzymie zarobki Polaka podziałały na wyobraźnię. Nie tylko zresztą w Hiszpanii. Odnosząc się do pieniędzy, jakie w "Dumie Katalonii" dostaje Lewandowski, gorzkich słów nie szczędził mu niemiecki "Bild". Co ciekawe, dziennikarze tej gazety zasugerowali, że klub chciałby jednak "przejąć" część jego kasy , renegocjując kontrakt zawodnika.

Czy to oznacza, że dojdzie do "zamachy" na pieniądze Lewandowskiego i potrzebne będzie renegocjowanie kontraktu? Forma strzelecka polskiego napastnika pozostawia nieco do życzenia, ale z drugiej strony, skoro podpisano z nim taką a nie inną umowę, należy jej dotrzymywać. "Lewy" to nadal znakomity napastnik i wciąż jeszcze może wydatnie pomóc drużynie.