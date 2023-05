Robert Lewandowski świętuje tytuł mistrza Hiszpanii z Barceloną, a katalońskie media podkreślają duży wkład Polaka w sukces klubu. Wątpliwości co do roli napastnika w zespole nie ma Ivan San Antonio. Ujawnia, jak "Lewy" zachowuje się poza kulisami, w szatni "Dumy Katalonii". Jego podejście może dać do myślenia innym doświadczonym zawodnikom. "Kiedy przyjechał do Barcelony, to mógł się zachować na dwa sposoby" - zdradza hiszpański dziennikarz. O co konkretnie chodzi?