Zakontraktowali Lewandowskiego, a teraz takie wieści. Nagły zwrot akcji

Do tej pory Robert Lewandowski grał w drużynach, które były doskonale znane europejskim kibicom futbolu - tak samo, jak zawodnicy dzielący szatnię z kapitanem reprezentacji Polski. Teraz jednak "Lewy" będzie występował w Chicago Fire, które dla niedzielnego kibica może być wielką zagadką, zarówno pod względem składu, jak i stylu gry amerykańskiej drużyny.

Światełko w tunelu pojawiło się jednak chwilę po tym, jak Polak został zaprezentowany w nowych barwach, bowiem z USA płynęły informacje, że Chicago Fire zerka również w stronę Leona Goretzki, z którym przecież Lewandowski zna się doskonale z czasów gry w Bayernie Monachium. Niestety, plany Amerykanów może pokrzyżować Juventus.

Kiedy reprezentacja Niemiec sensacyjnie pożegnała się z mundialem po porażce z Paragwajem w 1/16 finału, można było liczyć na przełom w sprawie ewentualnego sprowadzenia Goretzki, który od 1 lipca jest wolnym zawodnikiem. 31-latek nie przedłużył swojej umowy z Bayernem, w którym występował od 2018 roku i nie jest tajemnicą, że stał się przez to łakomym kąskiem na rynku transferowym. Do tego stopnia, że może trafić do włoskiego giganta.

- Juventus zamierza wzmocnić środek pola w trakcie obecnego okna transferowego, a na liście życzeń władz klubu wciąż figuruje nazwisko niemieckiego zawodnika Leona Goretzki, o którego w styczniu zabiegał również Milan. Wznowiono kontakty w sprawie urodzonego w 1995 roku piłkarza, który obecnie pozostaje wolnym zawodnikiem - donosi Gianluca Dimarzio.

Nie jest tajemnicą, że Goretzka wciąż może grać na najwyższym poziomie, bowiem w lutym skończył dopiero 31 lat. Jego wartość - według Transfermarkt.de - wynosi obecnie 12 mln euro. Przez 8 ostatnich lat występował w Bayernie, do którego przyszedł z FC Schalke 04, również na zasadzie wolnego transferu.

Leon Goretzka GONGORA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Harry Kane i Leon Goretzka (na pierwszym planie) w barwach Bayernu Monachium CHRISTIAN CHARISIUS / DPA / dpa Picture-Alliance AFP

Robert Lewandowski i Leon Goretzka podczas meczu Bayernu Monachium CHRISTOF STACHE AFP





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