Co prawda do gali w Paryżu pozostał jeszcze ponad miesiąc, ale niedziela była ostatnim dniem, kiedy można było oddać głos.

Jak to wygląda w praktyce? Wyboru dokonują dziennikarze z całego świata. Mogą oni głosować na pięć osób, a punktacja wygląda następująco - za pierwsze miejsce na liście jest sześć "oczek", a za kolejne odpowiednio cztery, trzy, dwa i jeden. Już wcześniej podani 30 nominowanych do tej nagrody. Wśród nich jest oczywiście Lewandowski, ale także Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. Argentyńczyk i Portugalczyk to rekordziści pod względem triumfów - pierwszy zdobył ją sześć razy, a drugi pięć.



"Złota Piłka" jest przyznawana od 1956 roku. Najpierw otrzymał ją najlepszy europejski gracz, a dopiero później można było głosować na piłkarzy także z innych kontynentów.

"Złota Piłka". Odwołana z powodu pandemii koronawirusa

Robert Lewandowski Robert Lewandowski: Trzeba wyciągnąć wnioski, żeby zdobyć więcej bramek w kolejnych meczach Tę nagrodę przyznawano nieprzerwanie do 2020 roku, kiedy plebiscyt został odwołany z powodu pandemii koronawirusa. To była bardzo niekorzystna sytuacja dla Lewandowskiego, który wygrał wtedy z Bayernem Monachium Ligę Mistrzów, zostając także królem strzelców tych rozgrywek. Ten sukces nie ma być jednak brany pod uwagę, ponieważ tegoroczny plebiscyt obejmuje okres od listopada 2020 do października 2021.

Polski napastnik ma jednak również czym się pochwalić w tym czasie. Co prawda Bayernowi nie udało się obronić Pucharu Europy, w czym być może przeszkodziła kontuzja 'Lewego", to klub wywalczy kolejne mistrzostwo Niemiec, a nasz snajper został ponownie królem strzelców Bundesligi, przy okazji bijąc wydawałoby się niewyobrażalny rekord Gerda Muellera (Lewandowski strzelił 41 goli, Niemiec miał 40).



Poza tym Polak jest w ogóle najlepszym strzelcem w tym okresie z wszystkich lig europejskich i na pewno najrówniej grającym zawodnikiem świata, a według wielu po prostu najlepszym. Czy to wystarczy do triumfu przekonamy się 29 listopada. Do tej pory Polacy najwyżej dwa razy zajmowali trzecie miejsca - Kazimierz Deyna w 1974 roku i Zbigniew Boniek w 1982.



Zdjęcie Robert Lewandowski /AFP

Nominowani do zdobycia "Złotej Piłki" 2021:

Riyad Mahrez (Manchester City/Algieria)

N'golo Kante (Chelsea/Francja)

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Norwegia)

Leonardo Bonucci (Juventus/Włochy)

Harry Kane (Tottenham Hotspur/Anglia)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain/Włochy)

Karim Benzema (Real Madryt/Francja)

Raheem Sterling (Manchester City/Anglia)

Nicolo Barella (Inter/Włochy)

Mason Mount (Chelsea/Anglia)

Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentyna)

Bruno Fernandes (Manchester United/Portugalia)

Pedri (Barcelona/Hiszpania)

Luka Modrić (Real Madryt/Chorwacja)

Giorgio Chiellini (Juventus/Włochy)

Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgia)

Neymar (Paris Saint-Germain/Brazylia)

Ruben Dias (Manchester City/Portugalia)

Lautaro Martinez (Inter/Argentyna)

Simon Kjaer (AC Milan/Dania)

Robert Lewandowski (Bayern Monachium/Polska)

Jorginho (Chelsea/Włochy)

Mohamed Salah (Liverpool/Egipt)

Cesar Azpilicueta (Chelsea/Hiszpania)

Romelu Lukaku (Chelsea/Belgia)

Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugalia)

Gerard Moreno (Villarreal/Hiszpania)

Phil Foden (Manchester City/Anglia)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Francja)

Luis Suarez (Atletico Madryt/Urugwaj)