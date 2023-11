"Nie dochodziły do Lewandowskiego żadne piłki. Był bardzo samotny w swojej strefie boiska. Był to jeden z najbardziej bezbarwnych meczów byłego zawodnika Bayernu Monachium. Xavi posadził go na ławce w drugiej połowie meczu" - ocenili gwiazdora Barcy dziennikarze "Mundo Deportivo".