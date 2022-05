Zahavi uderzył do Bayernu ws. "Lewego". Nagelsmann: "To mój największy atut!"

Saga dotycząca przyszłości Roberta Lewandowskiego zdaje się nie mieć końca. Kontrakt wiążący kapitana reprezentacji Polski z Bayernem wygasa w czerwcu przyszłego roku.

Niemcy nie kwapią się do przedłużenia kontraktu Lewandowskiego

Bawarczycy nie palą się do dłuższej niż o rok prolongaty, a to nie zadowala "Lewego", więc nic dziwnego, że chciałby posmakować występów w lidze silniejszej od niemieckiej.

W ubiegłym tygodniu doszło do wyczekiwanych długo negocjacji Bayernu z agentem Roberta - Pinim Zahavim. Klub reprezentowali prezydent Oliver Kahn i dyrektor sportowy Hasan Salihamidžić. Negocjacje trwały dwie i pół godziny. Przebiegały w dobrej atmosferze. Bayern postawił sprawę jasno: podkreślił, że nie zamierza sprzedawać Lewandowskiego .

W związku z tym, że nie zapadły żadne wiążące decyzje, kolejne spotkania między stronami są w planie.

Julian Nagelsmann o negocjacjach z agentem Lewandowskiego

O echa na temat negocjacji z Lewandowskim został zapytany dzisiaj trener Bayernu Julian Nagelsmann.

- Zapytałem w klubie o to, czy negocjacje z Zahavim były dobre. Usłyszałem, że były dobre, ale to wszystko, co wiem na ich temat - odparł szkoleniowiec.

Wszyscy wiemy, że Pini Zahavi to osoba, która lubi negocjować, więc musimy odrobinę uzbroić się w cierpliwość. Na szczęście cierpliwość to jest jeden z moich największych atutów podkreślił Julian Nagelsmann.

Bayern jest zdeterminowany, by zatrzymać Roberta do tego stopnia, iż jest skłonny stracić go za rok za darmo, jako wolnego agenta.

Według "Bilda", Nagelsmann również zachęcał Lewandowskiego do pozostania w Monachium. Miał mu zadeklarować jeszcze bardziej eksponowaną rolę w drużynie. Kataloński "Sport" twierdził, że między trenerem a Polakiem "nie ma chemii".

W Niemczech nie jest tajemnicą, że RL9 zgodzi się na pozostanie, o ile Bayern spełni jego warunki. Po pierwsze, chce przedłużenia kontraktu co najmniej o dwa lata, a klub piłkarzom w jego wieku (33) przedkłada tylko jednoroczne umowy. Po drugie, Polak oczekuje podwyżki, a już dzisiaj jest najlepiej zarabiającym graczem Bayernu, z pensją wynoszącą 24 miliony euro rocznie.

Drugim zawodnikiem w całym Bayernie, który osiągnął pułap 20 mln euro jest Thomas Mueller. Udało mu się to dopiero po prolongacie umowy do 2024 r.

Czytaj także: Wyciekła lista z zarobkami piłkarzy! Miejsce Lewandowskiego zaskakuje!