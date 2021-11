"Lewy" gra w ekipie ze stolicy Bawarii od 2014 roku. Aktualnie jest jej największą gwiazdą i absolutnie kluczowym zawodnikiem (zarabiającym dodatkowo największe pieniądze - ponad 20 milionów euro za sezon), lecz mimo to władze klubu nie kwapią się do tego, by przedłużyć z Polakiem umowę.

Nowe informacje w sprawie Lewandowskiego

Jeżeli dodać do tego fakt, że od miesięcy krążą w mediach plotki, dotyczące potencjalnej przyszłości reprezentanta naszego kraju (łączony był m.in. z Manchesterem United, Manchesterem City czy PSG) wydaje się, że najbliższe okienka transferowe mogą być niezwykle ciekawe.



Nie jest jednak wykluczone, że Lewandowski pozostanie w Monachium. Według informacji "Bilda", z władzami Bayernu chce się spotkać menedżer piłkarza, Pini Zahavi, który będzie negocjować nowy kontrakt. Do rozmów ma dojść wiosną, a celem, jaki obrał sobie agent jest umowa ważna do 2025 roku.



Gdyby snajper pozostał w klubie tak długo, stanie przed wielką szansą na poprawienie strzeleckiego rekordu wszech czasów Bundesligi. Aktualnie ma na koncie łącznie 290 bramek i jest drugi, ustępując tylko Gerdowi Muellerowi (365 bramek). By poprawić rezultat zmarłego niedawno "Bombera" potrzebuje jeszcze 75 trafień.



TC

