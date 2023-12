Zagadkowy gest Lewandowskiego. Tak reaguje na ruch Barcelony? Kibice są bezlitośni

To piłkarz, na którego - po mimo jego młodego wieku i niewielkiego doświadczenia - w FC Barcelona czekają już od dawna. 18-letni Brazylijczyk Vitor Roque w środę w końcu przybył do Hiszpanii, by już w zimowym oknie transferowym wesprzeć swoją nową drużynę. Tym samym trener Xavi Hernandez w końcu doczekał się alternatywy dla Roberta Lewandowskiego w obsadzie ataku swojej drużyny.

Jestem bardzo szczęśliwy ze wszystkiego, co wydarzyło się w moim życiu. To było moim marzeniem, które właśnie udało się spełnić. Chcę się teraz uczyć od całej grupy i cieszyć się tym. Także strzelać bramki. Chcę nauczyć się jak najwięcej. Od dziecka było to moim marzeniem, ale także mojej rodziny. Oni również są tutaj, aby spełnić to marzenie. Chcę pomóc klubowi tak bardzo, jak to możliwe

Vitor Roque dołączył do FC Barcelona. Robert Lewandowski opublikował zagadkowy post

Na Półwyspie Iberyjskim nie brakuje głosów, że Vitor Roque ma być nie tyle wsparciem dla Roberta Lewandowskiego, co jego bezpośrednim następcą, który - wobec ostatnich problemów Polaka ze skutecznością - momentalnie wygryzie go z pierwszego składu Barcelony. W tym kontekście wieku fanów zwróciło uwagę na to, że w dniu przybycia Brazylijczyka nasz napastnik opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym biega na bieżni z założoną maską. Do filmiku "Lewy" dodał podkład muzyczny w postaci utworu "Eye of the Tiger".