Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zadzwonili do Lewandowskiego, tematem zimowy transfer. Ujawniono decyzję Polaka

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Zimowe okienko po raz kolejny nie przyniosło transferów głośnych na cały świat, co nie znaczy, że w wielu gabinetach takowych wstępnie nie planowano. Kilka klubów z Arabii Saudyjskiej zagięło parol na Roberta Lewandowskiego, o czym właśnie poinformował Kerry Hau. Dziennikarz niemieckiego Sky Sport napisał też, jak wyglądała reakcja Polaka i co dalej z jego rozmowami z zarządem Barcelony.

Mężczyzna w sportowej koszulce drużyny FC Barcelona, stojący w niebieskim otoczeniu, z poważnym wyrazem twarzy.
Robert LewandowskiAlex CaparrosGetty Images

Trwa tzw. deadline day, czyli ostatni dzień okienka transferowego. Nie wywołuje on zbyt wielu emocji, najważniejsze kluby świata rzadko decydują się na głośne ruchy w połowie sezonu, duże budżety zawsze są szykowane na lato. Nie inaczej jest tym razem. W TOP10 najdroższych operacji z ostatnich tygodni są takie nazwiska jak Antoine Semenyo, Lucas Paqueta, Conor Gallagher, Brennan Johnson czy Mateo Guendouzi. Najaktywniejsi na rynku są oczywiście Anglicy.

W czołówce nie ma zbyt wielu transferów dokonanych przez Saudyjczyków. Nie oznacza to, że nie próbują oni działać w kuluarach, by ściągać gwiazdy. Kerry Hau z niemieckiego oddziału Sky Sport przekazał, że niedawno kuszony był Robert Lewandowski. Dziennikarz mówi o "kilku ofertach", które - co zdecydowanie nie może dziwić - były bardzo atrakcyjne finansowo.

Przegrał nawet ze Szczęsnym, nagle może wrócić. Fatalny scenariusz i zwrot akcji

Robert Lewandowski odrzucił kilka lukratywnych ofert z Arabii Saudyjskiej i dokończy sezon w FC Barcelonie
Kerry Hau ze Sky Sport Germany

5 miesięcy do końca kontraktu Roberta Lewandowskiego. Rozmowy ruszą niebawem

Kampania 2025/26 jest ostatnią w kontrakcie zawartym w 2022 roku. Teoretycznie 1 lipca polski napastnik może stać się tzw. wolnym agentem. Nie wiadomo na dziś, czy przedłuży umowę z "Dumą Katalonii". Na pewno jednak odbędą się dyskusje z zarządem, o czym też napisał Hau.

"Rozmowy z Barceloną na temat jego przyszłości po lecie odbędą się w najbliższych tygodniach" - czytamy.

- Ja to marzeń mam dużo… Natomiast zobaczmy, jak pójdzie sezon w Barcelonie w tym roku, bo to powiedzmy będzie pewnie ostatni sezon mojego męża, więc wyciśnijmy z tego czasu jak z cytrynki i cieszmy się z każdej chwili, z każdego meczu, spotkania z kibicami, bo kiedyś tego zabraknie - mówiła ostatnio Anna Lewandowska. Doniesienia ze Sky sugerują, że ta kwestia nie jest przesądzona.

Fatalne wieści dla Barcelony. Dzień przed meczem. Jest oficjalny komunikat

Zobacz również:

Joan Laporta i Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Plan Laporty legnie w gruzach? Głośno o "następcy Lewandowskiego", wielki kryzys

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Hansi Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego
Hansi Flick podjął decyzję ws. LewandowskiegoJOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Sports Press Photo/Getty ImagesAFP
Robert Lewandowski i Lamine Yamal
Robert Lewandowski i Lamine YamalBURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFPAFP
Robert Lewandowski i Lamine Yamal
Robert Lewandowski i Lamine YamalAFP
DJB: Ciężki powrót Skorupskiego. Kiedy Polak odbuduje się po kontuzji? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja