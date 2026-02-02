Trwa tzw. deadline day, czyli ostatni dzień okienka transferowego. Nie wywołuje on zbyt wielu emocji, najważniejsze kluby świata rzadko decydują się na głośne ruchy w połowie sezonu, duże budżety zawsze są szykowane na lato. Nie inaczej jest tym razem. W TOP10 najdroższych operacji z ostatnich tygodni są takie nazwiska jak Antoine Semenyo, Lucas Paqueta, Conor Gallagher, Brennan Johnson czy Mateo Guendouzi. Najaktywniejsi na rynku są oczywiście Anglicy.

W czołówce nie ma zbyt wielu transferów dokonanych przez Saudyjczyków. Nie oznacza to, że nie próbują oni działać w kuluarach, by ściągać gwiazdy. Kerry Hau z niemieckiego oddziału Sky Sport przekazał, że niedawno kuszony był Robert Lewandowski. Dziennikarz mówi o "kilku ofertach", które - co zdecydowanie nie może dziwić - były bardzo atrakcyjne finansowo.

Robert Lewandowski odrzucił kilka lukratywnych ofert z Arabii Saudyjskiej i dokończy sezon w FC Barcelonie

5 miesięcy do końca kontraktu Roberta Lewandowskiego. Rozmowy ruszą niebawem

Kampania 2025/26 jest ostatnią w kontrakcie zawartym w 2022 roku. Teoretycznie 1 lipca polski napastnik może stać się tzw. wolnym agentem. Nie wiadomo na dziś, czy przedłuży umowę z "Dumą Katalonii". Na pewno jednak odbędą się dyskusje z zarządem, o czym też napisał Hau.

"Rozmowy z Barceloną na temat jego przyszłości po lecie odbędą się w najbliższych tygodniach" - czytamy.

- Ja to marzeń mam dużo… Natomiast zobaczmy, jak pójdzie sezon w Barcelonie w tym roku, bo to powiedzmy będzie pewnie ostatni sezon mojego męża, więc wyciśnijmy z tego czasu jak z cytrynki i cieszmy się z każdej chwili, z każdego meczu, spotkania z kibicami, bo kiedyś tego zabraknie - mówiła ostatnio Anna Lewandowska. Doniesienia ze Sky sugerują, że ta kwestia nie jest przesądzona.

Hansi Flick podjął decyzję ws. Lewandowskiego JOSE MANUEL ALVAREZ REY / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Sports Press Photo/Getty Images AFP

Robert Lewandowski i Lamine Yamal BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Robert Lewandowski i Lamine Yamal AFP

