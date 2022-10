Lewandowski. Celebrujesz bramkę przeciwko Valencii, jakby to był co najmniej awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Ale w meczach, w których miałeś być ważny, kiedy Twój zespół Cię potrzebował, nie było Cię. Taka jest właśnie rzeczywistość

napisał na Twitterze Padilla.