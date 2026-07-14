Zaczęło się. Lewandowski dotarł do Chicago. Pierwsze nagranie krąży już po sieci

Przed dwoma tygodniami Robert Lewandowski związał się dwuletnim kontraktem z Chicago Fire. Umowa zawiera opcję prolongaty o kolejny rok. Wysokość rocznych apanaży ustalono na 20 mln dolarów.

Polak będzie drugim najlepiej zarabiającym zawodnikiem amerykańskiej MLS. Pod tym względem ustąpi jedynie Lionelowi Messiemu. Argentyńczyk w Interze Miami inkasuje 28,3 mln dolarów za sezon.

Lewandowski już w Chicago. Wtorek dniem powitania. Wszystko rozpisane co do minuty

"Lewy" wyleciał do Stanów Zjednoczonych w poniedziałkowe popołudnie. Jego samolot wystartował z kilkudziesięciominutowym opóźnieniem. Podróż przebiegła jednak spokojnie.

Niespełna 10 godzin później kapitan reprezentacji Polski dotarł do hotelu Waldorf Astoria. Został przywitany przez przedstawiciela klubu. Zdjęcia i 16-sekundowy film z tego momentu szybko obiegły media społecznościowe.

We wtorek o godz. 17:30 polskiego czasu Lewandowski zaliczy pierwszy trening w Chicago Fire. Pierwszy kwadrans zajęć będzie otwarty dla mediów. Trzy godziny później odbędzie się konferencja prasowa, na której RL9 zostanie oficjalnie przedstawiony jako nowy gracz ekipy z Wietrznego Miasta.

Debiut w nowej drużynie? Nastąpi najprawdopodobniej jeszcze przed weekendem. A dokładnie w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego (godz. 2:30). "Strażacy" na swoim obiekcie zmierzą się z Vancouver Whitecaps, którego zawodnikiem pozostaje Thomas Mueller - były kompan "Lewego" w Bayernie Monachium.

Polak nie znajdzie się zapewne w wyjściowej jedenastce. Jest po urlopie, nie trenował w ostatnim czasie regularnie. Ma wejść na końcówkę spotkania z ławki rezerwowych.

W większym wymiarze czasowym powinien zagrać już tydzień później. Drużyna Polaka stanie naprzeciw Interu Miami, którego zawodnikiem pozostaje Messi. Kapitan mistrzów świata będzie jednak przebywał na urlopie po starcie w mundialu, gdzie "Albicelestes" dotarli już do półfinału.

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