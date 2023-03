Zacięta walka o prestiżowe trofeum. Lewandowskiemu namnożyło się rywali

Robert Lewandowski wrócił do pełni zdrowia i jest gotowy, aby w niedzielny wieczór zagrać w Bilbao z Athletic Club. Polski napastnik w tym sezonie opuścił już kilka meczów z powodu urazów i zawieszenia za czerwoną kartkę, przez co jego przewaga w klasyfikacji strzelców w La Liga nieco stopniała. Teraz kandydatów do Trofeo Pichichi jest o kilku więcej niż jeszcze kilka tygodni temu.