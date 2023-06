Zachwyty nad Robertem Lewandowskim. Udało się to tylko jednemu piłkarzowi

Robert Lewandowski ma za sobą bardzo udany sezon - FC Barcelona zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, a Polak z 23 bramkami bez większych problemów został królem strzelców ligi.

Łącznie, we wszystkich rozgrywkach klubowych, Lewandowski do siatki trafił 33 razy i z wyliczeń hiszpańskich dziennikarzy wynika, że w wieku 34 lat tylko Cristiano Ronaldo mógł się pochwalić lepszymi statystykami. Co więcej, Lewandowski był najlepszym strzelcem w wieku 31, 32 i 33 lat (razem ze Zlatanem Ibrahimoviciem).

"To, co najbardziej imponuje w Lewandowskim, to umiejętność utrzymywania wysokich statystyk w ostatnich sezonach. Choć zwykło się mówić, że piłkarz szczyt formy osiąga w wieku 28 lat, to poza tym sezonem Lewandowski nie schodził poniżej 40 bramek" - pisze Relevo.

"Lewandowski jest jednym z nielicznych"

Według dziennikarzy za takimi osiągnięciami Polaka stoi sportowy tryb życia, a także dieta. Ważną sprawą jest także ambicja i profesjonalizm, ponieważ mimo blisko 35 lat, cały czas próbuje coś poprawiać w swojej grze i podejściu do zawodu.

Lewandowski jest jednym z nielicznych, którym udało się walczyć z terminem ważności piłkarza. W sierpniu skończy 35 lat i wszystko wskazuje na to, że w przyszłym sezonie będzie nie tylko pierwszym napastnikiem Barcelony, ale jednym z jej kluczowych piłkarzy ~ pisze Relevo.

Tymczasem Polak jest nie zakończył sezonu. Podczas gdy wielu piłkarzy wyjechało na urlopy, Lewandowski stawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski i odpoczywać zacznie za ok. tydzień. Wcześniej do rozegrania ma jeszcze dwa mecze - w piątek przeciwko Niemcom na Stadionie Narodowym i we wtorek w Kiszyniowie przeciwko Mołdawii.

PJ

Robert Lewandowski, FC Barcelona / JOSEP LAGO / AFP