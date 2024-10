Zachwyty nad Lewandowskim, a tu nagle cios z Madrytu. Zgasili entuzjazm jednym zdaniem

Robert Lewandowski w FC Barcelona w tym sezonie zdobył już 15 goli w 13 meczach we wszystkich rozgrywkach. Aż 12 z nich strzelił w lidze hiszpańskiej, co czyni go niekwestionowanym liderem klasyfikacji strzelców. Drugi na liście Kylian Mbappe ma o połowę mniejszy dorobek.

Cios z Madrytu w Lewandowskiego. "W lidze Realowi jeszcze nie strzelił"

Robert Lewandowski, jako lider zespołu, z pewnością chciałby strzelać gole we wszystkich najważniejszych meczach. Mimo upłytu dwóch lat wciąż czeka na ten najważniejszy skalp. Przypomnienie, że wciąż go nie ma, jest jak cios w czuły punkt. Pozostaje czekać na to, jak napastnik na to zareaguje.