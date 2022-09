Zachwyt w Hiszpanii. "Podziękujmy tym, którzy podpisali Lewandowskiego"

Złota Piłka Wielki wstrząs w sprawie Messiego. Nie mogą w to uwierzyć! I jeszcze Neymar

Mimo porażki FC Barcelona 0-2 z Bayernem Monachium w ostatnim meczu Ligi Mistrzów, zachwyt nad Robertem Lewandowskim nie ustaje. Po dwóch golach w meczu z Elche CF, wygranym przez Katalończyków 3-0, wyraźnie prowadzi on już w klasyfikacji króla strzelców La Liga z dorobkiem ośmiu bramek. Drugi w tym rankingu Iago Aspas z Celta Vigo ma pięć trafień, a Vinicius Junior z Realu Madryt i Borja Iglesias z Betisu Sewilla - po cztery.

- Podziękujmy tym, którzy doprowadzili do sprowadzenia i zakontraktowania Roberta Lewandowskiego - pisze hiszpański "Sport" pełen zachwytu nad tym, co Polak wniósł do La Liga. - Starty Lewandowskiego w hiszpańskiej lidze odbiera nam mowę - dodają dziennikarze.

Katalońska gazeta dodaje, że liczby osiągane przez polskiego napastnika są imponujące już na samym początku rozgrywek i od razu widać, że nie będzie on miał problemów z aklimatyzacją i skutecznością w Hiszpanii na takim poziomie, jak w Bundeslidze. "Mundo Deportivo" nazywa Polaka mianem "Killer".

